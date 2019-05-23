عسل النحل المتوسطي علاج لسرطان القولون

انسامد - 23 مايو - ايار - اكتشف باحثون من جامعة البوليتكنيك في ماركي و اخرون من جامعتي فيجو وغرناطة انه يمكن استخدام العسل المستخرج من زهرة فاكهة الفراولة و المنتشر في منطقة البحر المتوسط لعلاج سرطان القولون ..



فقد لاحظوا انه عند استخدام هذا النوع من العسل فان الخلايا السرطانية تتوقف عن النمو و الانتشار و اشاروا الي ان هذا العسل يوقف دورة حياة الخلايا السرطانية من خلال تعديل بعض الجينات ويمنع هجرة الخلايا ، ويقلل من قدرتها على تكوين المستعمرات السرطانية كما يؤدي الي موتها المبرمج.



و تؤكد الدراسة علي ان التاثير المضاد للسرطان لعسل الفراولة علي القولون يزداد مع كمية العسل المستخدمة و فترة استخدامه مشيرة الي ان الباحثين لم يلحظوا اي تأثير للعسل عند استخدامه علي الخلايا السليمة.



و تطالب الدراسة باستمرار الابحاث علي الخلايا الحية لتاكيد التاثير الوقائي لهذا العسل ..و تعتبر هذه نقطة انطلاق توضح لنا الآليات الجزيئية الرئيسية التي يتم من خلالها إستخدامه للوقاية من المرض.. مما يعزز الاهتمام بدراسة هذه الأطعمة المتوسطية واثارها في الوقاية و العلاج من الامراض المستعصية.



