الهواتف الذكية تسبب الارق للمراهقين

صح الدراسة المقدمة في مؤتمر الجمعية الأوروبية للغدد الصماء في ليون بالابتعاد لاسبوع واحد فقط بعيدا عن التليفون المحمول اي دون انسامد - 21 مايو - ايار - استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية قبل الذهاب للنوم لتنظيم النوم للمراهقين الذين يعانون من الارق حيث تزعجهم ترددات اللون الأزرق التي تصدر من هذه الأجهزة. و قد اجريت الدراسة علي مجموعة مكونة من 55 مراهقا و قد توصلوا الي ان الذين يقضون منهم اكثر من 4 ساعات في اليوم امام شاشات الهواتف يتاخر نومهم لمدة نصف ساعة و اكثر عرضة للاستيقاظ اثناء الليل.



و في اثناء الاختبار نصح العلماء 25 من مستخدمي الهواتف بانتظام بارتداء نظارة لحجب الضؤ الازرق المنبعث من الشاشات او تجنب التعامل مع الشاشات في المساء لمدة اسبوعين .



و قد توصل الباحثون الي انه من السهولة بمكان تجنب مشاكل النوم عند خفض التعرض للضؤ الازرق المنبعث من الموبايل او عند ارتداء نظارة تقلل من تأثيره المباشر علي العين.



وفقًا للباحثين في جامعة ألبرتا ، فإن الأطفال الذين يبلغون من العمر خمس سنوات والذين يشاهدون التلفزيون أو الهواتف الذكية لأكثر من ساعتين هم أكثر عرضة بستة أضعاف لمشكلات الرعاية في رياض الأطفال.



