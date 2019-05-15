دراسة:تزايد الطلب علي مواد التجميل الطبيعية

انسامد - 15 مايو - ايار - يتزايد الطلب على منتجات التجميل الطبيعية ، أي التي لا تدخل في صناعتها اي مواد خام حيوانية ولا تخضع لاختبارات من أي نوع باستخدام حيوانات المختبر .. بدأ الوعي يزداد بالاستهلاك بطريقة أكثر اهتمامًا بالبيئة وعالم الحيوانات تطبيقا لأخلاقيات أكبر في التسوق حرص المستهلكون علي قرأة مكونات المواد التي يستخدمونها قبل الاقبال علي الشراء وتجاهلوا تلك التي لا تتوافق مع نمط حياتهم أو معتقداتهم. اصبح 36 بالمائة من المستهلكين في انحاء العالم يفضلون منتجات مستحضرات العناية بالبشرة الطبيعية .. و هذه النسبة يعتد بها في السوق العالمي لمستحضرات التجميل الطبيعية.. فالمبيعات سجلت في 2017 نحو 12.9 مليار دولار .. وبالنسبة للمحللين الاقتصاديين الذين نشروا للتو تقريرًا عالميًا حول هذا الموضوع ستصل قيمتها إلى حوالي 21 مليار دولار بحلول عام 2025 .



يحفز المشاهير في هذه اللحظة الذين يتبنون أسلوب الحياة "النباتي" زيادة الطلب علي هذه المنتجات بالإضافة إلى أكثر المدونات شعبية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تؤكد على فوائد مواد التجميل "الخالية من المواد الكيميائية" . إن التحذيرات المستمرة بشأن زيادة التلوث البيئي والمخاطر المرتبطة باستخدام المواد الكيميائية الملوثة تؤدي أيضًا إلى تغييرات الاستهلاك.



تقول الدراسة: "إن نظرة المستهلكين تتغير بشكل كبير نحو المنتجات الخالية من المشتقات الحيوانية إلى جانب تزايد شعبية مستحضرات التجميل المستدامة ، تغذي الطلب على المنتجات الطبيعية. يساعد استخدام المواد المشتقة بشكل طبيعي في تقليل التلوث وتقليل الاعتماد على المنتجات القائمة على النفط. كل هذا يساهم في الطفرة في مستحضرات التجميل الطبيعية.



ولكن هل المنتجات النباتية تفتقر حقًا إلى الكيمياء؟ ليس بالضبط لأن جميع العمليات المستخدمة لصنع مستحضرات التجميل كيميائية.



وفي الوقت نفسه ، يثبت سوق الخضروات أنه الأكثر قدرة على المنافسة في العالم لأن عددًا كبيرًا من الشركات متعددة الجنسيات ذات خطوط مستحضرات التجميل المختلفة تشارك في محافظهم الاستثمارية. يبدي المصنعون أيضًا اهتمامًا شديدًا بالابتكار ، ولا يستخدمون المكونات الأصلية فقط ، مثل المشتقات من المعادن والنباتات ، ولكنهم يستخرجونها ويعملون مع أنظمة الكيمياء الخضراء المكررة ، التي لا تلوث بل وتزرع الأعشاب والنباتات في الأماكن المحمية ، محمية من التلوث ، ودون التأثير على النظام البيئي ولم تنس الشركات متعددة الجنسيات الرجال حيث انها انتجت لهم الهلام الوجه ومنظفات الجسم ومزيلات العرق طبيعي .

