حوالي 14 مليون شخص تزيد أعمارهم عن 65 عاما في إيطاليا

انسامد - 3 مايو / ايار - تضم إيطاليا حوالي 13.8 مليون شخص تزيد أعمارهم عن 65 عاما، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 20 مليونا في عام 2050.



لكن في بلد يعاني من الشيخوخة، فإن عدد الاطباء المخصصين لعلاج كبار السن الذين يعانون من المزيد من الأمراض في الوقت نفسه يزيد قليلا عن 2000 طبيب، وهو عدد أقل من الاحتياجات المتزايدة.



بدءاً من سن 70 عاما، يعاني حوالي 80% من كبار السن من نوعين من الامراض المزمنة على الأقل أو أكثر، ما يقتضي الرعاية بشكل يومي، بما في ذلك الأدوية والزيارات والوصفات الطبية، سواء كانت أمراض القلب أو هشاشة العظام أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.



