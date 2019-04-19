اطلاق النسخة 20 من السباق من أجل الشفاء لمكافحة سرطان الثدي

أنسامد 19 إبريل/نيسان - يقوم رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، في 16 مايو المقبل باطلاق النسخة العشرين من فعالية "السباق من أجل الشفاء" من قصر كيرينالي، والتي تُعد أكبر حدث في العالم للتضامن لمكافحة سرطان الثدي.



وتقام الاحتفالات بمناسبة اطلاق النسخة العشرين من تلك الفاعلية في مدن روما (16-19 مايو)، وباري (17-19 مايو)، وبولونيا وبسكارا (20-22 سبتمبر)، وبريشـا وماتيرا (27-29 سبتمبر).



أتاحت الفعالية التي نظمتها مؤسسة سوزان جي كومن لسرطان الثدي في إيطاليا استثمار أكثر من 17 مليون يورو على مدى 20 عاما في إطلاق أكثر من 850 مشروعا، ووفرت عيادات متنقلة قدمت أكثر من 18300 خدمة مجانية في 14 منطقة إيطالية منذ 2017.



