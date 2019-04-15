استطلاع:معظم الايطاليين يؤيدون التبرع بالأعضاء

أنسامد 15 إبريل/نيسان - كشفت بيانات المركز الوطني لزراعة الأعضاء بإيطاليا أن فئة الشباب، خاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، هي أكثر فئة مؤيدة للتبرع بالأعضاء.



وأظهر استطلاع شمل 5 ملايين شخص أن 86.4% من الشباب في الفئة العمرية بين 18 و29 عاما يؤيدون التبرع بالأعضاء، بينما عارضه 13.6% منهم.



وقال 85.5% ممن تتراوح أعمارهم بين 30 و44 عاما إنهم يؤيدون التبرع بالأعضاء، كما أيده 80% في الفئة العمرية بين 45 و59 عاما و63.2% ممن تبلغ أعمارهم أكثر من 60 عاما.



بشكل عام، من إجمالي 5 ملايين شخص، أيد 80% زراعة الأعضاء، بينما عارضه 20%.



