إيطاليا: ما يقرب من 8 مليون حالة انفلونزا

أنسامد - 30 مارس /آذار - قال مسؤولون يوم أول أمس الخميس إن هناك ما يقرب من ثمانية ملايين حالة إصابة بإنفلونزا في إيطاليا هذا العام.



وأضافوا "النتيجة النهائية ستكون قريبة من الرقم القياسي البالغ 8.5 مليون الذي سجل في العام الماضي."