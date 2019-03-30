إيطاليا: ما يقرب من 8 مليون حالة انفلونزا

تظاهرات "الأرض والعودة".. مقتل فلسطينيين برصاص إسرائيلي
البابا فرنسيس يصل المغرب.. والملك في استقباله
أمير قطر يترأس وفد بلاده بالقمة العربية غدا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إثنين من الدلافين يحرسان مركبا شراعيا بين كورسيكا وتوسكانا
مهرجان الموسيقى على جبال الألب الإيطالية بآلات من الثلج
لرئيس الإيطالي ماتاريلا يمنح جوائز للشباب المتميز في مجال الخدمات الإجتماعية
مظاهرات في ميلان تطالب بوقف العنصرية
رجال "185 RRAO"، أحدي القوات الخاصة للجيش الإيطالي خلال أنشطة المراقبة الاستراتيجية
عقب طقس سيىء، شمس ساطعة وسماء زرقاء على جبال دولوميتي