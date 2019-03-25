زيادة نسبة البدانة في إيطاليا 0.5% في ثلاث سنوات

أنسامد - 25 مارس /آذار - بلغت نسبة السمنة بين البالغين في إيطاليا 10.7% في الفترة بين 2014-2017، وهي الأقل مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، مسجلة زيادة 0.5% مقارنة بالفترة بين 2011-2014.



الا أن هذا الرقم قد يكون منخفضا، لأنه في بعض التحليلات، يعلن المواطنون بأنفسهم عن نسبة السمنة لديهم، وبالتالي يميلون إلى اخفاء وزنهم الحقيقي.



وقالت دانييلا دانجيلا الباحثة في مجال البحوث الاقتصادية التطبيقية في مجال الصحة خلال اجتماع حول مخاطر السمنة، إن هذا الرقم يبدو مطمئن، لكنه يعتبر قليل، حيث أن المصادر المتاحة مختلفة كما أن منهجية المسح مختلفة.



لذلك، إذا كانت تحليلات المعهد الوطني للإحصاءات (إيستات) تكشف أن هناك 10% من الإيطاليين أعلنوا أنهم يعانون من السمنة، فإن بيانات مجلة Lancet العلمية كشفت أن هذا العدد يبلغ 20%.



وأضافت دانجيلا أن هناك فجوة كبيرة بين الجنوب والشمال، مشيرة إلى أن هناك 42% من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة في إيطاليا.



