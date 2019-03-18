واحد من كل أربعة أطفال دون سن الخامسة يعاني من اضطراب النوم

أنسامد - 18 مارس /آذار - يعاني 25% من الأطفال دون سن 5 سنوات من اضطرابات النوم، بينما تقل هذه النسبة لتترواح بين 10-12% بين الاطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات.



ويقول أخصائيون من الجمعية الإيطالية لطب الامراض العصبية للأطفال والمراهقين إن انخفاض عدد ساعات النوم وضعف جودة النوم له تداعيات كبيرة على جودة حياة الأطفال وجودة حياة الوالدين، الذين يتعرضون لضغط كبير ويتعرضون لخطر الإصابة بمشاكل صحية، أبرزها الاكتئاب.



ومن ضمن النتائج المترتبة على اضطرابات النوم الاضطرابات المعرفية والسلوكية (انخفاض في الأداء الدراسي، صعوبات التعلم ، ضعف الذاكرة).



أما بالنسبة للمراهين، يمكن أن تؤدي اضطرابات النوم إلى الادمان.



ويوضح Nardo Nardocci من مجلس إدارة الجمعية الإيطالية لطب الامراض العصبية للأطفال والمراهقين أن النهج العلاجي في الأشكال الأولية مرتبط في المقام الأول بالناحية السلوكية.



وأضاف أن الإجراء الأكثر فعالية لتجنب اضطرابات النوم يظل الوقاية المبكرة، والتي تتمثل في تشجيع انتظام النوم في السنة الأولى من العمر، وانتظام مكان ومواعيد النوم وانفصال مرحلة التغذية عن مرحلة النوم.



