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جمال و صحة - صحة
اكتشاف جينات تتنبأ بخطر الاصابة بسرطان الثدي
    أنسامد - 6 مارس /آذار - توصل بحث جديد لمجموعة من الجينات القادرة على التنبؤ بخطر الإصابة بسرطان الثدي.

    ويهدف البحث الذي تموله الجمعية الإيطالية لأبحاث السرطان لتشخيص المرض من أجل التوصل للعلاج.

    سوف يسمح اكتشاف زرع الخلايا الجذعية لعلاج سرطان الثدي بإجراء علاجات تشخيصية وتطويع العلاجات الطبية والجراحية وفقا لتطور المرض لدى المريض بمرور الوقت.

    في الوقت الحاضر ، تُجرى دراسات للتحقق من فعالية العلاج السريري باستخدام التوقيعات الجزيئية على مجموعة من المرضى المسجلين في التجارب السريرية الدولية.

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