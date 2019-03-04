اليونيسيف تحذر من عودة ظهور الحصبة

أنسامد - 4 مارس /آذار - حذرت اليونيسيف من عودة ظهور الحصبة في العالم، مشيرة إلى ارتفاع حالات الحصبة في جميع أنحاء العالم إلى "مستويات مثيرة للقلق".



وأوضحت المنظمة أن 10 بلدان من بينها فرنسا, البرازيل وأكرانيا مسؤولة عن 74% من الزيادة الاجمالية في عدد الاصابات بالحصبة سنة 2018.



وأشارت اليونيسيف إلى أن 98 دولة على الصعيد العالمي سجلت ارتفاعا في نسب الاصابة بالحصبة عام 2018 مقارنة بعام 2017 وهو ما يعيق جهود الوقاية من المرض الذي يشكل خطرا على الحياة ومكافحته.



شهدت أوكرانيا والفلبين والبرازيل أكبر الزيادات في حالات الحصبة العام الماضي، ففي أوكرانيا وحدها كانت هناك 35 ألفا و120 حالة في عام 2018، وفي أول شهرين فقط من العام الجاري، أصيب بالحصبة 24 الف و42 شخصا.



أما في الفلبين، فقد تم تسجيل 12 ألفا و736 حالة إصابة حتى الآن خلال العام الجاري و203 حالات وفاة، وذلك مقارنة مع 15 ألفا و599 إصابة على مدار عام 2018 .



بينما جاءت جميع البيانات إيجابية بالنسبة لإيطاليا. في عام 2018 انخفضت حالات الاصابة بالحصبة بنسبة 56% مقارنة مع عام 2017 ، مسجلة انخفاض من 5.396 حالة إلى 2.373 حالة.



وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "يونيسيف" هنريتا فور إن هذه الأرقام هى دعوة لليقظة، مضيفة أن لدى العالم لقاحا آمنا وفعالا وغير مكلف ضد المرض شديد العدوى، وهو لقاح أنقذ ما يقرب من مليون شخص سنويا على مدى العقدين الماضيين.



وحذرت من أن عدم التحرك اليوم ستكون له عواقب وخيمة على الأطفال غدا.



