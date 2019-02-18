الإيدز : لقاح إيطالي يزيل 90٪ من مخزون الفيروس

أنسامد - 18 فبراير / شباط / - تقول دراسة إيطالية إن إعطاء تطعيم "التات الإيطالي" لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية،الإيدز، الذين يعالجون بشكل مزمن منه، يمكن أن يقلل بشكل كبير من مخزون الفيروس. جاء ذلك في دراسة أجريت على مدار ثماني سنوات في إيطاليا ونشرت في مجلة Frontiers in Immunology يوم الأربعاء الماضي.



وأظهرت الدراسة التي أجراها فريق يضم باربرا إنسولي ، رئيس المركز الوطني لأبحاث فيروس نقص المناعة البشرية ،الإيدز، التابع لمعهد الصحة العالي الإيطالي ، أن خزان الفيروس انخفض بنسبة 90٪ بعد ثماني سنوات.



وخلصت الورقة إلى أن التطعيم بعقار "التات" يمثل تدخلا مبنيا على الأمراض المسببة للمرض لتكثيف فعالية الـ"سيآرت" لتتخذ معه طرق العلاج منحى جديدا يشعّ بالأمل لأولئك الذين يعانون من هذا المرض.



في الصورة : باربرا إنسولي ، رئيس المركز الوطني لأبحاث فيروس نقص المناعة البشرية