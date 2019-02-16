أنسامد، 16 فبراير / شباط / - قالت جمعية OSServaSalute (HealthWatch) يوم الجمعة أن واحد من كل أربعة إيطاليين يعانون من مرض مزمن وأن خمس هؤلاء يعانون من اكثر من مرض.



وأضافت جمعية OSServaSalute أنه في غضون 10 سنوات سيكون هناك أكثر من مليون من هؤلاء المرضى.



