Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
جمال و صحة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

جمال و صحة - صحة
واحد من كل أربعة إيطاليين يعانون من مرض مزمن
20٪ يعانون من أكثر من مرض واحد
    أنسامد، 16 فبراير / شباط / - قالت جمعية OSServaSalute (HealthWatch) يوم الجمعة أن واحد من كل أربعة إيطاليين يعانون من مرض مزمن وأن خمس هؤلاء يعانون من اكثر من مرض.

    وأضافت جمعية OSServaSalute أنه في غضون 10 سنوات سيكون هناك أكثر من مليون من هؤلاء المرضى.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    مصر:جداريات مستوحاة من العصرالحجري الحديث في سفارةإيطاليا

    ألبوم الصور