واحد من كل أربعة إيطاليين يعانون من مرض مزمن

رئيس الوزراء الإسباني يعلن إجراء انتخابات مبكرة يوم 28 أبريل
المرصدالسوري:قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على آخر معقل لداعش
في شرقي الفرات
تونس تؤكد لليبيا ضرورة سلامةالتونسيين المحتجزين في ليبيا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
مصر:جداريات مستوحاة من العصرالحجري الحديث في سفارةإيطاليا
عقب طقس سيىء، شمس ساطعة وسماء زرقاء على جبال دولوميتي
ثلوج في مدينة "سيينا" حيث تستخدم الزلاجات في الميدان
مهرجان مصارعة الهجن في تركيا
الكنيسة الكاثوليكية بالأردن تحيي يوم الحج إلى موقع المعمودية
بطولة قطر للتنس "قطر أوبن" : السويسري واورينكا ضد الأسباني باوتيستا