الصحة العالمية: وفاة 72 شخصا بالحصبة في أوروبا العام الماضي

انسامد - 8 فبراير / شباط - أعلنت منظمة الصحة العالمية ان أوروبا سجلت عددا قياسيا من حالات الإصابة بالحصبة العام الماضي، مع تسجيل أكثر من 82 ألف إصابة بالمرض، ليكون العدد الاعلي خلال عقد من الزمان.



وأوضحت منظمة الصحة العالمية في بيان لها أن الحصبة تسببت في وفاة 72 شخصا في أوروبا العام الماضي، مشيرة إلى أن 61% من حالات الحصبة تم إدخالها إلى المستشفيات.



وأضاف البيان أن تلك الارقام تمثل 3 أضعاف العدد الذي تم الإبلاغ عنه في 2017، كما تزيد 15 ضعفا عن الارقام التي تم تسجيلها في 2016.



