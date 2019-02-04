دراسة:انقطاع التنفس أثناء النوم يؤثر على الذاكرة

أنسامد - 4 فبراير / شباط - كشفت دراسة حديثة أن انقطاع التنفس أثناء النوم يؤثر على الذاكرة، مشيرة إلى أن انقطاع التنفس يصيب أكثر من 936 مليون شخص حول العالم.



ووفقا للدراسة التي أجرتها جامعة RMIT في ملبورن، يكافح الاشخاص المتضررون من تلك الظاهرة لتذكر تفاصيل ذكريات حياتهم ، مما يجعلهم عرضة للاكتئاب.



وأفادت الدراسة التي نشرتها مجلة الجمعية الدولية لطب الأعصاب أن انقطاع النفس الانسدادي النومي يحدث عندما ينقطع تنفس الشخص أثناء النوم.



ودرس العلماء العلاقة بين مشاكل الذاكرة والاكتئاب بشكل عام على المستوى العلمي، الا أنه لم تضح اسباب العلاقة بين مشاكل الذاكرة وتطور المرض.



ودرس الباحثون تأثير المرض على ذاكرة السيرة الذاتيّة، المرتبطة بالتجارب الحياتية الخاصة ، واكتشفوا أن الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس ولم يخضعوا للعلاج لديهم مشاكل في تذكر تفاصيل محددة.



وأجريت الدراسة على عينة شملت 44 من البالغين الذين لم يتلقوا علاجًا بعد و 44 مريضًا اخرين ، لمعرفة إلى أي مدى يمكنهم تذكر سلسلة من الاحداث المتعلقة بالطفولة أو الشباب أو بعض الاحداث التي وقعت مؤخرا.



