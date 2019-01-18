تأثير استخدام الموبايل على المخ والمفاصل والعين

انسامد - 18 يناير - كانون ثاني - انتشرت فى الآونة الأخيرة تحذيرات كثيرة من استخدام أجهزة المحمول على أعضاء الجسم، حيث تؤثر استخداماتها على العظام والمفاصل، والعيون من كثرة النظر إليها على مدار اليوم، إضافة إلى تأثيراتها على المخ نتيجة الذبذبات المستمرة إلى المخ من استخدام الموبايل بجانب الجسم فى جميع الأوقات.



ووفقا لموقع "only my health " الطبى قفال إن استخدام الهاتف لفترة طويلة يؤدى للإصابة بشكل من أشكال سرطان الدماغ، وقال إنه وفقا لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية صنفت عددا من العناصر ومنها الهواتف الخلوية بأنها "ربما تكون مسرطنة".



وأضاف الموقع أن الوكالة الدولية لبحوث السرطان، التى تعمل فى إطار منظمة الصحة العالمية، قالت إنه لا توجد أدلة مستفيضة حتى الآن على تحديد استخدام الهاتف الخلوى بشكل قاطع كسبب للسرطان، وعلى الرغم من ذلك يؤكد فريق منظمة الصحة العالمية أن الترددات الراديوية للمجالات الكهرومغناطيسية تزيد من خطر الإصابة بالورم الدبقى، وهو شكل خبيث من سرطان الدماغ.



وأوضح الموقع أن فريق منظمة الصحة العالمية قال إنه نظرا لزيادة استخدام الهواتف المحمولة فى جميع أنحاء العالم مع ما يقرب من خمسة مليارات مشترك فى جميع أنحاء العالم، فهناك الكثير من المخاوف من جميع أنحاء العالم بشأن المخاطر الصحية المحتملة التى يطرحها المجال الكهرومغناطيسى للهواتف النقالة ، ونظرا لعدم وجود أدلة ملموسة، من المهم اتخاذ تدابير عملية للحد من التعرض لها لفترات طويلة.



وعن تأثير أجهزة المحمول على العظام قال الدكتور هانى على، استشارى أمراض الروماتيزم إن استخدام أجهزة المحمول "التاتش" تسبب أضرارا كثير على مفاصل اليد والرقبة، ولذلك قامت الشركات المنتجة للعديد من الموديلات بإنتاجها بأقلام حتى تقلل من مستوى الضرر الواقع على المفاصل، رغم أن الكثيرين لا يستخدموها.



وأضاف الدكتور هانى على أن أبرز الإصابات من استخدام أجهزة المحمول لفترات طويلة هى: 1 خشونة فى الأوتار والمفاصل.



2 التهاب الأصابع خاصة الإبهام الأكثر استخداما له.



3 التهابات فى الرسغ بسبب تحميل الموبايل على اليد لفترات طويلة.



4 التهابات فى مفصل الرقبة لتثبيتها على أوضاع خاطئة لأسفل خلال النظر لشاشات الموبايل.



كما أشار استشارى الأمراض الروماتيزمية إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الحذر لمنع التهابات المفاصل من خلال استخدام القلم الخاص بالموبايل، تثبيته على لوحة أمامية بعيدا عن الأيدى، وضع الرقبة فى الوضع الصحيح ومنع إمالتها لأسفل.



من جانبه علق الدكتور خالد حمدى أستاذ جراحة العيون أن التعرض المستمر لضوء الموبايل من الممكن أن يلحق ضررا كبيرا بالعين، فالتعرض المباشر للضوء الأزرق يمكن أن يحدث تلفا فى شبكية العين، أو اعتام عدسة العين، إلا أنه وفقا لأحدث الدراسات العلمية لم يثبت فعليا الإصابة بالأمراض المزمنة بالعين بسبب شاشات المحمول حتى الآن.



