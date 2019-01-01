مستحضرات المكياج والتجميل التي تحتاجين حفظها في الثلاجة

انسامد - الاول من يناير - كانون ثاني - هل تعلمين أنه بإمكانك الحفاظ على صلاحية منتجات المكياج وكريمات التجميل الخاصة بك لفترة أطول إذا قمت بحفظها في الثلاجة؟ فما هي منتجات المكياج وكريمات التجميل التي تحتاجين حفظها في الثلاجة لتتمكني من الحفاظ عليها فترة أطول وحتى تمكنك من وضع المكياج بطريقة مثالية.



- أحمر الشفاه لتجنب ذوبانه و انكساره اذا ما تعرض للشمس لذا يفضل وضع أحمر الشفاه في الثلاجة للحفاظ على مكوناته وزيادة صلاحيته.



- أقلام الآيلاينر والكحل لن تحتاجي إلى حفظ أقلام الكحل والآيلاينر في الثلاجة طول الوقت ولكن يفضل وضعها قبل الاستخدام بنصف ساعة ليصبح السن جامدا فيسهل عليك رسم عينيك دون سيلانه و لتطول مدة صلاحيتها بعد الفتح.



- كريمات العين لتحقيق أفضل استفادة من كريمات العين التي تستخدمينها، ضعيها في الثلاجة لأن برودة هذه الكريمات تساعد على تقليل انتفاخ العين بالأخص في الصباح! كما أن الحفاظ على الكريمات في مكان درجة حرارته ثابتة تحافظ على مكوناته من التكسر.



- الخلطات الطبيعيةتميل كثير من الفتيات إلى عمل خلطات طبيعية ووصفات طبيعية منزلية للعناية بالبشرة والشعر، مثل هذه المكونات تحتاج أن تترك في الثلاجة دائما لأنها لا تحتوي على مواد حافظة مثل المنتجات المعبأة. احفظي خلطاتك الطبيعية دائما في الثلاجة حفاظا عليها من التلف.



- كريم الوقاية من الشمس (الصن بلوك) حتي لا تتأثر مكوناتها من الحرارة والضوء؟ لذا ضعي الصن البلوك -بالأخص إن كانت العبوة مفتوحة- في الثلاجة حتى تحافظين على صلاحيتها لأطول فترة ممكنة.



- العطورالعطور من أكثر منتجات التجميل التي تتأثر بالضوء، لذا دائما ينصح بوضعها في مكان بارد وبعيد عن أشعة الشمس. ولا يوجد أفضل من الثلاجة لحفظ عطورك المفضلة حتى لا تتفكك مركباتها فتجدين بعد بضعة أيام أن رائحتها قد اختلفت٧ - كريمات الترطيب هي أيضا من منتجات التجميل والمكياج التي تحتاجين وضعها في الثلاجة لتحتفظ بتركيبتها الكيميائية دون تغير.



- المنتجات التي تحتوي على رتينول أو فيتامين سي احذري من المنتجات لأن هذه المواد تتكسر بفعل الحرارة والضوء، لذا احرصي على وضعها في الثلاجة دائما لتطول مدة صلاحيتها.



- الأظافر يمكنك تركه في الثلاجة حتى تتجنبي جفافه. هذا لأن المواد السائلة الموجودة في المانكير تتبخر عند تعرضها للحرارة وأشعة الشمس، لذا إن كنت تريدين تفادي جفاف لون طلاء الأظافر المفضل لديك ضعيه في الثلاجة.



