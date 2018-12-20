وضع قيود على نكهات السجائر الإلكترونية

انسامد - 20 ديسمبر - كانون اول - من المتوقع أن تعلن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن فرض قيود جديدة على بيع منتجات السجائر الإلكترونية.



من المتوقع أن يعلن مفوض إدارة الغذاء والدواء سكوت جوتليب عن حظر بيع معظم السجائر الإلكترونية ذات النكهة في المتاجر ومحطات الوقود في الأسبوع المقبل. ستفرض الوكالة متطلبات التحقق من العمر للمبيعات عبر الإنترنت. ستتوفر منتجات السجائر الإلكترونية ذات النكهة في محلات التبغ والتدخين.



من المتوقع أن يقترح سكوت غوتليب مفوض إدارة الغذاء والدواء فرض حظر على المنثول في السجائر العادية.



يقول مصنعوا السجائر الإلكترونية إن هذه الأجهزة تساعد المدخنين البالغين على التخلي عن السجائر، مما قد ينقذهم من الأمراض ذات الصلة عن طريق إعطاء محلول النيكوتين بدون دخان ورائحة السجائر القابلة للاحتراق. لا يزال الإجماع العلمي لم يحسم موقفه من الآثار الصحية طويلة الأجل لتدخين السجائر الإلكترونية.



أطلقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخراً حملة تثقيفية واسعة النطاق تستهدف نحو 10.7 مليون مراهق معرضين لخطر استخدام السجائر الإلكترونية، وكانت رسالة الحملة التثقيفية التي استهدفت المدارس الثانوية ووسائل التواصل الاجتماعي مفادها أن تدخين السجائر الإلكترونية أمر خطير.



لقد أصبح تدخين السجائر الإلكتونية اتجاهًا شائعًا وخطيرًا إلى حد كبير بين المراهقين.



يجب وضع حد واتخاذ إجراءات من شأنها وقف الزيادة المزعجة والمتسارعة لاستخدام المراهقين للسجائر الإلكترونية، وإنهاء الطريق المؤدية للإدمان، لأن الأمر ببساطة غير مقبول.



