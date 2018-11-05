دراسة: هناك صلة وثيقة بين الهاتف المحمول والسرطان

انسامد - 5 نوفمبر/ تشرين الثاني - حذرت دراسة حديثة من أن هناك "دليلا واضحا" على أن إشعاع الهاتف المحمول يمكن أن يتسبب في الإصابة بسرطان القلب والدماغ والغدد الكظرية.



ويؤكد التقرير النهائي النتائج الأولية التي صدرت في عام 2016، بعد أن حذر العلماء من المؤشرات المبكرة على أن إشعاع الهواتف قد يكون مسرطنا.



وأشارت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة " ديلي ميل" البريطانية إلي أنه على الرغم من أن الاختبارات أجريت على القوارض عند مستويات أعلى بكثير من البشر الذين يتعرضون للإشعاعات في الوقت الحاضر، فإن الصلة بين الهواتف الخلوية والسرطان لدى ذكور الجرذان لا يمكن إنكارها.



وبالنسبة لإناث الفئران، تبين أن الأدلة أقل وضوحا فيما يتعلق بالسرطانات المرتبطة بالتعرض للإشعاعات.



ومع ذلك، يحذر العلماء من أن الأبحاث الجديدة تشير إلى أنه يجب على الرجال خاصة، أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة للحد من تعرض المناطق الحساسة لإشعاعات الهواتف المحمولة.



وجاءت النتيجة بعد دراسة تكلفت ٣٠ مليون دولار لمدة ١٠ سنوات لتقييم الآثار الصحية للحيوانات المعرضة للإشعاع بالترددات اللاسلكية من هواتف الجيل الثاني والجيل الثالث.



وركزت الدراسة المنشورة حديثا على تكنولوجيا الجيل الثاني والثالث.



والآن، انتقلت الخدمات الخلوية إلى G4 وLTE، كما يجري طرح الجيل الخامس.



