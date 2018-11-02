دراسة: منتجات الألبان تزيد أعراض البرد

انسامد - 2 نوفمبر/ تشرين الثاني - كشفت دراسة بريطانية حديثة أن المعتقد الذي كان سائدا لقرون حول أن شرب الحليب أو تناول منتجات الألبان يزيدان أعراض البرد له حقيقة علمية. وأشارت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن هذه المنتجات تزيد المخاط في الأنف والحنجرة.



وجاءت نتائج الدراسة مفاجئة وغير متوقعة للجميع، حيث كان الأطباء المشرفون على الدراسة يتشككون في صحة هذا المعتقد.



وأظهرت الابحاث ولأول مرة أن شرب الحليب يزيد الأعراض سوءا، على الأقل لدى المرضى الذين لديهم بالفعل إفراز مفرط للمخاط.



وشارك في الدراسة 26 رجلا و82 سيدة اشتكوا من زيادة إفرازات المخاط، وتم وضعهم جميعا على نظام غذائي خال من الألبان، مع عدم وجود الحليب والجبن، أو الزبدة لمدة 6 أيام.



ومن اليوم الثالث، شرب نصفهم 350 مللي من حليب البقر كامل الدسم يوميا، وحتى الأيام الـ4 المتبقية، بينما شرب الباقي 350 مللي من حليب الصويا.



وسجل جميع المشاركين في التجربة انخفاضا في مستويات المخاط خلال أول يومين خاليين من الألبان، ولكن خلال الأيام الـ4 التالية، استمرت أعراض مجموعة شرب حليب الصويا في التقلص، في حين أن المجموعة التي شربت حليب الابقار شهدت زيادة في المخاط بشكل كبير.



