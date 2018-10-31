فوائد الزبيب الأسود الصحية:تنقية الدم،خفض الكوليسترول

أنسامد - 31 أكتوبر /تشرين الأول/ - على الرغم من حجم الزبيب الصغير، إلا أنه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية، والتي تعود بالنفع على الصحة. ويعتبر الزبيب الأسود أكثر أنواع الزبيب شهرة، فما هي فوائده؟ الزبيب الأسود عبارة عن العنب الأسود الذي مر بعدد من العمليات حتى يصبح بشكله النهائي، وله العديد من الفوائد التي تعود على البشرة والشعر والصحة، وهي على النحو التالي: 1- تنقية الدم من الشوائب: للتمتع ببشرة صافية ونضرة، من المهم تنظيف الدم من الشوائب الموجودة فيه، والتي تسبب جفاف البشرة وظهور حب الشباب في الكثير من الأحيان. تناول الزبيب الأسود يساعد الكبد والكلى في عملية تنقية الدم من هذه الشوائب وذلك بسبب خصائص المضادة للأكسدة.



إضافة إلى ذلك، يقلل الزبيب الأسود من وجود الجذور الحرة الضارة والتي تؤثر سلبًا على البشرة والصحة.



2- إبطاء عملية الشيخوخة: بسبب غنى الزبيب الأسود بمضادات الأكسدة والفيتوكيميكال ( Phytochemicals)، فهو يحمي خلايا الجلد من الضرر الناجم عن التعرض المطول لأشعة الشمس والتلوث، مما يبطئ بدوره عملية الشيخوخة.



3 -خفض مستويات الكوليسترول السيء: بما أن الزبيب الأسود لا يحتوي على الكوليسترول، فهو يعمل على محاربة المستويات المرتفعة منه، حيث وجدت العديد من الدراسات العلمية المختلفة أن الزبيب الأسود يحتوي على الألياف الغذائية القابلة للذوبان، والتي تعد عدوة للكوليسترول، فهي تنقله من مجرى الدم إلى الكبد ليتم التخلص منه.



4- محاربة الإصابة بالأنيميا: يحتوي الزبيب على مستويات عالية من الحديد، مما يجعله طعامًا رائعًا للمصابين بالأنيميا. ففي حال إدراج الزبيب الأسود ضمن النظام الغذائي اليومي الخاص بك، ستضمن حصولك على المستويات الموصى بها من الحديد، مما يساعد في محاربة الإصابة بالأنيميا.



5- التحكم بمستويات ضغط الدم: الإصابة بضغط الدم المرتفع من شأنها أن تؤثر على العديد من وظائف الجسم المختلفة، لكن من فوائد الزبيب الأسود أنه يساعد في التحكم بمستويات ضغط الدم. فالزبيب غني بالبوتاسيوم وهي مادة تعمل على خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة، وبالتالي حماية وتعزيز صحة القلب.



6- المساهمة في علاج هشاشة العظام: إلى جانب غنى الزبيب الأسود بالبوتاسيوم، فهو غني بالكالسيوم أيضًا، وهذه من أهم المعادن الضرورية للحفاظ على صحة العظام. نقص الكالسيوم بالتحديد، من شأنه أن يسبب الإصابة بهشاشة العظام، لكن تناول الزبيب الأسود يكافح هذا ويحميك منه.



7- الحماية من ترقق الشعر: غنى الزبيب الأسود بالحديد، يعني دورة دموية قوية، بالتالي وصولها بشكل جيد إلى فروة الرأس لتغذيتها. هذا الأمر بدوره يعمل على حمايتك من ترقق الشعر ويحفز بصيلات الشعر في المنطقة.



8- التقليل من مشكلة الشيب المبكر: احتواء الزبيب الأسود على فيتامين C يساعد في زيادة امتصاص المعادن الأخرى في الجسم، والمهمة لصحة الشعر. هذا يعني أن تناول كميات جيدة من الزبيب الأسود يوميًا ستمد شعرك بالقوة وتقلل من مشكلة الشيب المبكر.



