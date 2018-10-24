أفضل أنواع بلسم الشفاه للشتاء

انسامد - 24 اكتوبر - تشرين الاول - الشفاه الجافة والمتشققة هي أسرع طريقة لتدمير مكياج الشفاه مهما كان أحمر الشفاه رائعاً ومن ماركة عالمية معروفة. لذلك، سنعرفك في ما يلي الى مجموعة رائعة من بلسم الشفاه، التي ستجعلك شفتيك ناعمتين كالحرير، الى درجة أنك لن تحتاجي معي الى تطبيق أحمر الشفاه أبداً.



Rebels Refinery Geometric Pineapple Lip Balm بلسم الشفاه هذا بعبوته الزهرية التي تشبه حبة الأناناس، سيجعل شفاهك ناعمة كالحرير وخالية من أي تشققات، إضافة الى أن رائحته الاستوائية الرائعة ستدفعك الى استخدامه مراراً ودائماً.



Winky Lux Online Only Flower Balm الى جانب شكله الزهري المميز والأنيق، تتفاعل تركيبة بلسم الشفاه هذا مع الرقم الهيدروجيني خاصتك، لتحوِّل لون شفاهك الى الوردي وتساعد في معالجة جفافها والتشققات التي تعاني منها.



Caudalie French Kiss Tinted Lip Balm بلسم الشفاه الملون هذا سيعطي شفاهك لمعاناً لا مثيل له، كما سيمنحها لوناً مشرقاً وجذاباً. فإن كنت تعانين من الجفاف الشديد في شفاهك فلا تترددي في استخدامه فوراً، لأنه سيمنجك شفاهاً وردية وناعمة.



