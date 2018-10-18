هل يمكن منع الإصابة بسرطان الثدي؟

انسامد - 18 اكتوبر - تشرين الاول - بشكل مباشر يكثر طرح هذا السؤال «هل يمكن منع ظهور سرطان الثدي عند النساء الشابات؟»، فما هو الجواب؟ على الرغم من عدم القدرة على منع الإصابة بسرطان الثدي، فإن التشخيص المبكر والعلاج السريع يمكن أن يحسن إلى حد كبير من احتمالات الشفاء للمرأة المصابة بسرطان الثدي. أكثر من 90% من النساء اللاتي يتم تشخيص سرطان الثدي عندهن في مراحل مبكرة من مراحل المرض، يشفين من المرض، حسب «ويب طب».



عندما يكون الوعي عند النساء من جيل مبكر جدًا لاهمية وإجابيات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، فإنهن يملن أكثر لتنفيذ كل التوصيات لإجراء الفحوصات الدورية في العيادة وإجراء فحص استعراض التصوير الشعاعي للثدي «mammography»، إضافة إلى ذالك فإن النساء الشابات يجب ان يكن علي وعي و فهم العوامل المسببة للاصابة سرطان الثدي.



