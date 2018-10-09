الصحة العالمية:الاكتئاب أحد أسباب المرض والعجز بين المراهقين

انسامد - 9 اكتوبر - تشرين الاول - قالت منظمة الصحة العالمية أن نصف المرض العقلي يبدأ في سن الرابعة عشرة حيث لا يتم اكتشافه ولا معالجته قبل ذلك، مشيرًا إلى أن الاكتئاب هو أحد الأسباب الرئيسية للمرض والعجز بين المراهقين، فيما يأتي الانتحار ليحتل السبب الرئيسي الثاني للوفاة بين الأشخاص من عمر 15 و 29 عامًا.



ونوهت المنظمة -في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية الذي يوافق غد /الأربعاء/ - بأن تعاطي كل من الكحول على نحو ضار والمخدرات غير المشروعة بين المراهقين يعدان من القضايا الرئيسية فى العديد من البلدان، حيث من الممكن أن يؤديا إلى سلوكيات محفوفة بالمخاطر مثل الجنس غير الأمن، أو القيادة الخطرة، وحدوث اضطرابات في الأكل.



وقالت المنظمة -في تقريرها الصادر تحت عنوان الشباب والصحة العقلية في عالم متغير- أن تعزيز وحماية الصحة النفسية للمراهقين لا تقتصر فقط على صحتهم على المدى القصير والبعيد، لكنه يعتمد أيضًا على الاقتصادات والمجتمع ككل، مضيفة أنه مع وجود شباب صغير قادر على تقديم مساهمات أكبر للقوى العاملة ولعائلاتهم ومجتمعاتهم؛ فإنه يمكن عمل الكثير للمساعدة في بناء القدرة على التكيف الذهني منذ سن مبكر، والمساعدة في منع الضغوط النفسية والمرض النفسي بين المراهقين والشباب البالغين.



وأكد التقرير على أن الوقاية يجب أن تبدأ من إدراك وفهم علامات الإنذار المبكر للأمراض العقلية؛ حتى يمكن التخلص من الأمراض العقلية والتعافي منها، موضحًا دور الوالدين والمعلمين في المساعدة لبناء المهارات الحياتية للأطفال والمراهقين، ومساعدتهم على التعامل مع تحديات الحياة اليومية في المنزل والمدرسة. وحث التقرير على تقديم الدعم النفسي في المدارس وغيرها من الأماكن المجتمعية، وكذلك تدريب وتحسين وتوسيع نطاق التدريب للعاملين الصحيين؛ لتمكينهم من اكتشاف اضطرابات الصحة العقلية والتعامل معها، مشددا على أن الاستثمار من جانب الحكومات واشراك القطاعات الاجتماعية والصحية والتعليمية في برامج شاملة ومتكاملة قائمة على الأدلة أمر ضروري من أجل الصحة العقلية للشباب.



