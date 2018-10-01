دراسة: الوجبات السريعة تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب

أنسامد - الاول من اكتوبر - كشفت دراسة حديثة أن تناول الوجبات السريعة يُزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب، مما يدفع بخروج دعوات للأطباء لتقديم مشورات متعلقة بالحمية الغذائية للمرضى، كجزء من علاجهم من المرض. وعلى النقيض، بينت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "الجارديان" البريطانية أن أولئك الذين يتبعون حمية البحر المتوسط التقليدية يكونون أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب؛ بسبب تناولهم الأسماك والفاكهة والمكسرات والخضراوات التي يتضمنها النظام الغذائي، وتساعد في الحماية من أكثر الأمراض النفسية شيوعا في بريطانيا.



وتوصل لتلك النتائج باحثون من بريطانيا وإسبانيا وأستراليا، حيث قاموا بمراجعة 41 دراسة سابقة حول العلاقة بين الحمية الغذائية والاكتئاب.



وقالت قائدة الفريق المشرف علي الدراسة، كاميل لاسال، إن الأطعمة التي تزيد من الالتهابات، مثل: الأطعمة المقلية والمصنعة والمشروبات الغازية، تحفز الالتهاب الجهازي، مشيرة إلى أن الأنظمة الغذائية السيئة تزيد خطورة الإصابة بالاكتئاب بشكل كبير.



كما وجدت الدراسة أن الأطعمة التي تحتوي على كثير من السكريات أو المصنعة تؤدي للإصابة بالتهابات في القناة الهضمية والجسم بأكمله، فيما يُعرف باسم "الالتهاب الجهازي"، وفي هذا السياق فإن تأثير الأنظمة الغذائية السيئة عليه يكون مشابها للتدخين أو التلوث أو البدانة أو عدم ممارسة الرياضة.



أظهرت الدراسة أن الأنظمة الغذائية السيئة لها علاقة سببية مع بداية الإصابة بالاكتئاب وليس مجرد رابط، لكنها أكدت أنهم لم يجدوا أن المكتئبين ذاتهم يتبعون حمية غذائية غير صحية.



وقد استندت استنتاجاتهم على 5 دراسات مطولة لـ32908 بالغا من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وأستراليا والولايات المتحدة.



وكشفت هذه الدراسات أن الانظمة الغذائية السيئة قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، مع استثناء الأشخاص المصابين بالاكتئاب في بداية الدراسة.



وقد ركزت علي كيفية ارتباط النظام الغذائي في الأساس بحالات الاكتئاب الجديدة.



