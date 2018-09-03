الكتابةالسريعة على لوحة المفاتيح تكشف الاصابة بـالشلل الرعاش

أنسامد - 3 سبتمبر - كشفت دراسة استرالية حديثة أن الطريقة التي يكتب بها الشخص على لوحة المفاتيح، تؤشر إلى إمكانية إصابته بمرض باركنسون (الشلل الارتعاشي).



وقالت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "ديلي ميل" ان معدل الضغط على المفاتيح والتنقل بينها يعطي مؤشرات أو علامة شائعة للمرض.



واضافت "ديلي ميل" ان الدراسة أجراها باحثون بجامعة تشارلز ستورت، على 76 شخصا يتعرضون باستمرار للكتابة على لوحة المفاتيح، حيث كشفت أن 27 منهم مصابا بمرض باركنسون بشكل خفيف لا يحتاج إلى علاج، و15 مصابين بهزات يدوية، ولكن لم يكن لديهم باركنسون بالضرورة. وأجريت الدراسة على مدى تسعة أشهر، حيث تم تثبيت برنامج على جميع لوحات مفاتيح الكمبيوتر الداخلية للمشاركين، لمراقبة مدى سرعة الضغط على المفاتيح.



وتمت مقارنة هذه السرعة بعد ذلك بالتذبذب المعياري لمرض باركنسون، وهو 4 إلى 6 هرتز.



وتشير النتائج إلى أن هذه الطريقة تقوم بتشخيص مرض باركنسون الخفيف بدقة تبلغ 80