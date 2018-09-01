سناكس خفيفة تقضي على الجوع بين الوجبات

أنسامد - الأول من سبتمبر - يتفق خبراء التغذية في القول أن تناول وجبات السناكس التي تحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية، بين الأطعمة الرئيسية، أحد أهم أسباب زيادة الوزن. فيقول الدكتور وائل منير الخبير في التغذية وأمراض السمنة أن تناول شرائح البطاطس المقلية كوجبة سناك يساهم في زيادة الوزن نظرًا لما تحتويه من زيوت وكربوهيدرات. ينصح الطبيب بضرورة الابتعاد عن الأكلات الجانبية المسببة لزيادة الوزن و استبدالها بأخرى صحية.



يوضح منير تأثير الوجبات الجانبية على زيادة وزن الجسم، بأننا نتناولها دون التركيز على الكمية أو حساب السعرات الحرارية الموجودة في تلك الأطعمة، بالإضافة إلى أن تلك الوجبات لا تشعر بالشبع مما يدفع المعدة لطلب المزيد من الطعام.



التفاح ثمرة التفاح غنية بالعديد من القيم الغذائية التي يحتاجها الجسم حيث إنها تحتوي على كمية رائعة من الألياف النباتية التي تسهل من عملية الهضم. يحتوي التفاح على نسبة كبيرة من المياه التي تساعد في طرد السموم والدهون من الجسم للاستمتاع بصحة أفضل.



الأفوكادو يتميز الأفوكادو باحتوائه على الألياف النباتية القابلة للذوبان والتي تساعد المعدة على هضم الطعام بصورة أفضل. يحتوي الأفوكادو على حمض الخليك الذي يعمل على تنشيط مركز الشبع في الجسم، كما أن في الأفوكادو كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تؤهله ليكون وجبة غذائية متكاملة.



التونة تناولي أسماك التونة كوجبة جانبية خفيفة بين الأطعمة الرئيسية فهي مصدرًا رائعًا لعنصر السيلينونين والذي يلعب دورًا كبيرة كمضاد للأكسدة. وتتميز التونة باحتوائها على نسبة قليلة من السعرات الحرارية مما يعني شعور بالشبع وخسارة الوزن.



المكسرات تتميز المكسرات باحتوائها على الدهون الأحادية الغير مشبعة والمعروفة باسم الدهون المفيدة والتي لا تؤثر على زيادة الوزن إلا في حالة تناولها بكميات كبيرة. وتحتوي المكسرات أيضًا على البروتين والألياف النباتية التي تساعد على التعزيز من الشعور بالشبع. قومي بتناول حفنة من المكسرات بين وجباتك الرئيسية للقضاء على الشعور بالجوع.



الخضروات تساعد الخضروات الجسم على خسارة الوزن بشكل كبير وملحوظ عند الاعتماد عليها كوجبة جانبية. حيث إنها غنية بالمياه والألياف النباتية ذات التأثير الرائع في خسارة الوزن.



الشوفان انتشر استخدام الشوفان في الآونة الأخيرة كوجبة جانبية يمكن الاعتماد عليها لخسارة الوزن. حيث إنه يعتبر من الحبوب الكاملة التي تتعدد قيمها الغذائية وتساعد في الشعور بالشبع بكمية قليلة من السعرات الحرارية. وتتضمن الكثير من برامج الحمية الغذائية الشوفان كوجبة جانبية للتخلص من الوزن الزائد نظرًا لأهميته في تغذية الجسم بالألياف والفيتامينات وخسارة الدهون الزائدة.



الفشار قومي بتناول الفشار كوجبة سناكس خفيفة بين الوجبات الرئيسية للتخلص من الشعور بالجوع بكمية قليلة من السعرات الحرارية. فالفشار غني بالألياف والمواد المضادة للأكسدة التي تعزز الشبع وتساعد على خسارة الوزن.



