دراسة: نقص البروتين يضعف خصوبة الرجال

أنسامد - 31 أغسطس /آب/ - كشفت دراسة حديثة أن الرجال الذين لا يأكلون ما يكفي من البروتين لديهم نقص في الحيوانات المنوية، ومن الأرجح أن ينجبوا أطفالا يعانون من السمنة.



وذكرت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن التجارب على الفئران التي تناولت نصف الكمية الموصى بها من البروتين أثبتت أن حيواناتها المنوية كانت أقل جودة. ووجدت الدراسة التي أجرتها جامعة نوتنجهام أن نسل الفئران أصبح أكثر بدانة وكانت تحمل علامات على الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكر، عندما أصبحوا في عمر يعادل عمر الإنسان في سن الثلاثين.



وأوضح الباحثون أن السبب في ذلك هو أن عدم التوازن الغذائي للبروتين يؤثر على جودة الحمض النووي الذي ينتقل من الأب إلى الطفل.



وقد أظهرت مجموعة من الدراسات أن الحيوانات المنوية لدى الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن أو التدخين بشكل مفرط، ذات نوعية سيئة.



