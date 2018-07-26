دراسة جديدة تثبت ان التدخين يسبب تلفًا في عضلات الجسم ايضًا

انسامد - 26 يوليو / تموز - وجدت دراسة جديدة ان ​التدخين​ يسبب تلفًا في عضلات الجسم ايضًا. والسبب ان التدخين يقلل عدد الأوعية الدموية في عضلات الساق ويحد من كمية الاوكسجين والمغذيات التي تصل اليها.



وكانت دراسات سابقة اظهرت ان التدخين يُضعف العضلات لأن الرئة تلتهب باستخدام ​التبغ​ فتحدد القدرة على التمرين وأداء نشاطات بدنية. ولكن الدراسة ​الجديدة​ التي اجراها باحثون من ​كاليفورنيا​ و​البرازيل​ و​اليابان​ هي الأولى التي كشفت تأثير التدخين المباشر على العضلات.



وأظهرت الدراسات السابقة ان دخان ​السجائر​ يضيّق شرايين الجسم ويحد بذلك من تدفق الدم الى القلب ويقلل سعة الرئة فيزيد الجهد الذي يبذله الجسم خلال النشاط العضلي. ولكن الباحثين استطاعوا بالدراسة الجديدة ان يبينوا ان تأثير التدخين أكبر بكثير مما كان يُعتقد في السابق.



وبسبب تضييق الأوعية الدموية من جراء التدخين فان كمية الدم التي تتدفق الى العضلات تكون أقل وبذلك حرمان العضلات من الاوكسجين والمغذيات. وعندما تُحرم العضلات من الاوكسجين والمغذيات لاستخدامها في انتاج الطاقة فانها تُصاب بالضعف وتكون غير قادرة على أداء الكثير من النشاط البدني. ويزيد هذا خطر الاصابة بعدة امراض طويلة الأمد بينها الانسداد الرئوي المزمن ومرض ​السكري​.



ورغم ان الباحثين وجدوا ان تلف العضلات في الساق هو الأكبر فانهم لم يتمكنوا من تحديد المادة الكيمياوية المسؤولة عن ذلك في دخان التبغ مشيرين الى ان السجائر تحوي زهاء 4000 مادة كيمياوية العديد منها مواد مسرطنة. ودعا الباحثون الى استراتيجيات هدفها وقف التلف الذي تحدثه المركبات الضارة لدخان السجائر.



وتتسم الدراسة الجديدة بأهمية خاصة بعد دراست أخيرة وجدت ان تمارين الساقين تعزز انتاج المادة الرمادية في الدماغ.



