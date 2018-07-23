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جمال و صحة - صحة
دراسة:الهواتف الذكية تؤثر على الذاكرة
    انسامد - 23 يوليو / تموز - كشفت دراسة حديثة أجراها المعهد السويسري للصحة الاستوائية والعامة، أن الإشعاعات الصادرة عن الهواتف الذكية قد تؤثر سلبا على الذاكرة. ودرس الباحثون العلاقة بين التعرض للإشعاع (RF-EMF) من الهواتف المحمولة وأداء الذاكرة لدى المراهقين، ووجدوا أن تعرض الدماغ لهذا الإشعاع خلال عام واحد فقط، أثر سلبا على أداء أدمغة المراهقين.

    وأُجريت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "ميرور" البريطانية علي 700 شاب تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة لمدة عام، وذلك لفهم ما إذا كان الإشعاع الصادر عن هواتفهم يؤثر على ذاكرتهم.

    وأظهرت النتائج أن الوقت الذي تتعرض فيه الأذن لإشعاع الهاتف، يؤدي إلى إحداث خلل في أداء الذاكرة.

    وأوضح الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لاستبعاد تأثير العوامل الأخرى.

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