إخسري وزنك بسهولة مع رجيم الماء وشرائح الليمون

أنسامد - 7 يوليو/تموز/ - يعتبر رجيم الماء وشرائح الليمون من أسهل الطرق التي يمكن إعتمادها لخسارة الوزن الزائد والتي يعتمد عليها الكثيرون. فإذا كنت تبحثين عن رجيم فعّال وسريع لفقدان وزنك تابعينا في هذا الموضوع وتعرفي عن كثب إلى رجيم الماء وشرائح الليمون وإكتشفي معنا أبرز فوائده.



يعتمد هذا الرجيم على مشروب الماء الفاتر وشرائح الليمون التي تتمتع بخصائص مفيدة جداً للجسم. ويعتبر الليمون من ركائز هذا الرجيم تبعاً لغناه بالفيتامين س الذي يساهم في حرق الدهون إضافة إلى نسبة عالية من الفيتامينات والألياف. أمّا الماء الفاتر فدوره أساسيّ في تخليص الجسم من سمومه ومساعدته كذلك على تفكيك الدهون المكدسة فيه.



يمكنك تحضير مشروب الماء وشرائح الليمون بطريقة سهلة جداً عبر إضافة ملعقة كبيرة من الكمون إلى كوب من الماء المغلي، ومن ثمّ تقطيع حبّة من الليمون إلى شرائح وإضافتها. ينقع بعدها الكمون مع شرائح الليمون في الماء المغلي ويترك لمدة 24 ساعة. بالنسية إلى طريقة تطبيق الرجيم فتقتصر على تناول كوب من هذا الشراب يومياً قبل نصف ساعة من الإفطار.



ما هي أبرز فوائد رجيم الماء وشرائح الليمون؟ 1- يساعد هذا الرجيم على فقدان الوزن بسهولة وسرعة ملحوظة من خلال تركيزه على حرق الدهون المتراكمة وتفكيكها. 2- يعمل رجيم الماء وشرائح الليمون على تعزيز حركة الجهاز الهضمي، ما يحسّن عمليّة الأيض ويسهّلها ما يؤدّي تلقائياً إلى خسارة الوزن الزائد.



3- يحدّ هذا الرجيم من حرقة المعدة كما يساهم قي تقوية جهاز المناعة بشكل فعال. كما يحثّ على الإسترخاء ومحاربة التوتر، ويساعد البشرة على تجديد خلاياها.



