شركة "نستله" تخفض مستويات السكر والملح في منتجاتها

انسامد - 24 مايو / ايار - اعلنت شركة "نستله" السويسرية علي موقعها الالكتروني، أنها ستخفض بشكل أكبر كميات السكر والملح والدهون المشبعة في منتجاتها بهدف تحسين صورة الأطعمة المعلبة في أعين المستهلكين المهتمين بصحتهم.



تتعرض نستله ومنافسوها لضغوط نتيجة تحول المستهلكين إلى أطعمة صحية بشكل أكبر وابتعادهم عن المنتجات المصنعة مثل المعكرونة سريعة التحضير والبيتزا المجمدة.



استجابت الشركة التي تنتج أصابع شوكولاتة كيت كات والأنواع المختلفة من حساء ماجي، لهذه الضغوط بتقديم منتجات صحية بشكل أكبر كما تتجه نحو فئات أخرى ذات نمو أعلى مثل القهوة ومنتجات رعاية الحيوانات الأليفة والمياه المعدنية وأطعمة الرضع. واوضحت الشركة إنها "تريد خفض كمية السكر بواقع خمسة في المئة أخرى تضاف إلى تخفيض بواقع أكثر من 34 في المئة نفذته الشركة منذ عام 2000. كما تريد خفض كمية الملح بواقع عشرة في المئة أخرى إلى جانب أكثر من 20 في المئة خفضتها منذ عام 2005. بالإضافة الى خفض الدهون المشبعة بواقع عشرة في المئة في كل المنتجات التي تدخل فيها حتى تلبي معايير منظمة الصحة العالمية".