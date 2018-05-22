اكتشاف سبب آخر سيدفعك لتناول الشوكولاتة

انسامد - 22 مايو / ايار - كشفت نتائج دراسة جديدة نشرت في مجلة جاما اوفتالمولوجي أن تناول الشوكولاتة الداكنة بالاخص من شأنه أن يعزز النظر لدى الإنسان.



نشرت الدراسة علي الموقع الالكتروني للمجلة و تؤكد ان الباحثين القائمين علي الدراسة لاحظواأن الشخص البالغ الذي يتناول الشوكولاتة الداكنة تزداد حاسة النظر لديه بشكل ملحوظ بعد ساعتين من تناولها تقريباً.



في الاونة الأخيرة انتشرت العديد من الأخبار التي تتناول الفوائد الصحية للشوكولاتة الداكنة، وذلك بسبب احتواءها على مضادات الأكسدة القوية، والتي تعزز صحة القلب والأداء المعرفي، والان يقترح الباحثون أنها قد تحسن من النظر أيضاً.



وللتأكد من هذه النظرية، استهدف الباحثون 30 شخصاً بالغاً (9 رجال و21 إمراة) بمعدل عمر 26 سنة، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين .



المجموعة الأولى: طلب منها تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 316.2 ملغرام من مضادات الأكسدة.



المجموعة الثانية: تناولت شوكولاتة الحليب التي تحتوي على 40 ملغرام من مضادات الأكسدة.



بعد ساعتين من تناول الشوكولاتة، خضع المشتركين إلى فحص النظر، ووجدوا أن المجموعة التي تناولت الشوكولاتة الداكنة، كانت نتائج الفحص الخاصة بها أفضل مقارنة بالمجموعة الثانية.



وأكد الباحثون أنهم بحاجة إلى المزيد من الدراسات حول الموضوع، وذلك للكشف حول السبب وراء هذه العلاقة.



