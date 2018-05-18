دراسة: الساعة البيولوجية للجسم مرتبطة باضطرابات المزاج

أنسامد - 18 مايو /آيار - كشفت دراسة علمية حديثة نشرتها دورية لانسيت للطب النفسي في الممكلة المتحدة أن اضطراب الساعة البيولوجية للجسم قد يكون مرتبطا باضطرابات المزاج.



ووجدت الدراسة التي أُجريت على أكثر من 90 ألف شخص ونشر نتائجها موقع لايف ساينس أن تعطل الساعة البيولوجية للجسم مرتبط بارتفاع مخاطر الاصابة بأمراض الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب.



ومع ذلك ، فقد حذر الباحثون من أن الدراسة وجدت ارتباطا فقط بين الساعة البيولوجية وهذه الاعراض، إلا انها لم تتمكن من اثبات الاسباب والنتائج.



