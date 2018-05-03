الهواء الملوث يقتل 7 ملايين شخص سنويا

انسامد - 3 مايو / ايار - حذرت منظمة الصحة العالمية إن حوالي 7 ملايين شخص يموتون كل عام بسبب التعرض للهواء الملوث.



وتحدث أكثر من 90% من الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ، خاصة في آسيا وأفريقيا ، تليها البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وأوروبا والأمريكتين ، وفقاً للتقرير.



وبحسب تقرير للمنظمة تسبب تلوث الهواء خارج المنازل وحده في حوالي 4.2 مليون حالة وفاة في عام 2016 ، بينما تسبب تلوث الهواء المنزلي من الطهي باستخدام الوقود والتقنيات الملوثة في وفاة ما يقدر بنحو 3.8 مليون شخص في الفترة نفسها.



وتعد هذه الأرقام مماثلة لعدد الوفيات المسجلة في دراسة سابقة نشرت قبل عامين.



ووفقاً لدراسة منظمة الصحة العالمية ، لا تزال مستويات تلوث الهواء مرتفعة بشكل خطير في مناطق كثيرة من العالم. وأظهرت بيانات جديدة أن 9 من كل 10 أشخاص يتنفسون الهواء الذي يحتوي على مستويات عالية من الملوثات.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم جبريسوس: "تلوث الهواء يهددنا جميعا ، لكن أفقر الناس وأكثرهم تهميشا يتحملون العبء الأكبر".



وأضاف: "من غير المقبول أن ما يزيد عن 3 مليارات شخص ، معظمهم من النساء والأطفال ، ما زالوا يتنفسون الدخان القاتل كل يوم من استخدام المواقد الملوثة والوقود في منازلهم. وإذا لم نتخذ إجراءً عاجلاً بشأن تلوث الهواء ، فلن نقترب أبداً من تحقيق التنمية المستدامة".



وتقول منظمة الصحة العالمية إن تلوث الهواء عامل خطر مسبب للأمراض غير المعدية، يتسبب في ربع (24%) وفيات البالغين الناجمة عن أمراض القلب ، و25% من السكتات الدماغية ، و43 % من مرض الانسداد الرئوي المزمن و29% من سرطان الرئة.



