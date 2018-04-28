السمك والدجاج من أهم مصادر البروتين في الرجيم

أنسامد - 28 إبريل/نيسان - رجيم البروتين يوصي متتبِّعيه بجعل اهم مصادر البروتين أساسًا في الـ"رجيم" الغذائي اليومي، لغرض خسارة الوزن. وفي الآتي، اهم مصادر البروتين في الـ"رجيم" لخسارة الوزن: 1. اللحم الأبيض، وخصوصًا لحم الدجاج (صدر الدجاج من دون الجلد) وبعض الأسماك الغنيَّة بالدهون الصحيَّة، كالسلمون والـ تونا.



علمًا بأنَّ اللحوم المذكورة غنيَّة بالبروتين المُنشِّط للجسم؛ حيث تساعد مُتناولها في الحركة وبذل الجهد لـ إحراق الدهون والسعرات. وفي هذا الإطار، تحتوي مائة غرام من الدجاج المشوي (الفخذ مع الجلد) على 247 سعرة حرارية، في مُقابل 209 سعرات حرارية لمائة غرام من الدجاج المشوي (الفخذ منزوع الجلد)، و218 سعرة حرارية لمائة غرام من الدجاج المقلي (الفخذ منزوع الجلد)، و184 سعرة حرارية لمائة غرام من الدجاج المسلوق مع الجلد (الصدر منزوع الجلد). أمَّا في مائة غرام من سمك السلمون 64.6 سعرة حرارية، في مُقابل 142 سعرة حرارية تقريبًا في 42 غرامًا من لحم البقر.



2. البيض: غنيٌّ بالمغذيّات الأساسيَّة، فهو يحتوي على السيلينيوم والفيتامينات "ب" و"ب6" و"ب12"، إضافة إلى حمض الفوليك والحديد والكالسيوم. وفي هذا الإطار، يُنصح بتناول البيض المسلوق. والجدير بالذكر أنَّ حبَّة كبيرة من البيض، مسلوقةً، تحتوي على 79 سعرة حرارية، في مُقابل 91 سعرة حرارية في حبَّة كبيرة من البيض، مقليَّة، و252 سعرة حرارية في 113 غرامًا من الـ"أومليت" مع الجبن والخضراوات 3. الحليب الطبيعي: من بين مصادر البروتين الصحِّية الداعمة قوَّة العضلات والعظام. في كوب من حليب البقر 167.8 سعرة حرارية، في مُقابل 71 سعرة حرارية في كوب من الحليب خالي الدسم، و109.4 سعرة حرارية في كوب من حليب الصويا 4. اللوز: غنيٌّ بالبروتينات الداعمة العضلات، فضلًا عن الألياف الفعَّالة في تحفيز الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، ما يقضي على الجوع الذي يتسبَّب في الإفراط في الوجبات والسعرات الحرارية.



والجدير بالذكر أنَّ في مائة غرام من اللوز 576 سعرة حرارية.



