فوائد المياه للبشرة..ابحاث

انسامد 5 ابريل / نيسان - اكدت اخر الابحاث العربية إن شرب كميات كبيرة من الماء يساهم في الحصول على بشرة مشرقة وصحية وشابة، فالإكثار من الماء يوميا يساعد على تخليص الجسم والجلد من السموم.



السبب الرئيسي لجفاف وضعف البشرة يكمن بعدم شرب كمية كافية من السوائل. إذ تعتبر المياه السبب الرئيسي في الحفاظ على رطوبة بشرة الوجه.



يعتبر الماء المركب الأساسي في الجسم وهو يشكل 50%-70% من وزن الانسان.



حيث الاختلافات في كمية المياه في الجسم تتعلق بالعمر، الجنس واللياقة البدنية. إذ يحتاج كل إنسان لتناول من 6 إلى 8 أكواب من الماء خلال اليوم للحفاظ على صحته بشكل عام.



كما يعد الجلد العضو الأكبر في الجسم، وهو يشكل نحو 16% من وزن الجسم، ويحتوي على 20% من كمية المياه في جسمنا، لذلك فهو يعتبر حساسًا جدًا لمجمل كمية المياه في جسمنا.



وتعتبر البشرة الغلاف الخارجي الذي يعكس جمال الإنسان، وكلما زاد اهتمامك بهذا الغلاف، كلما أصبحت أكثر جاذبية وزادت ثقتك بنفسك.



للماء أهمية كبيرة في الحفاظ على رطوبة بشرة الوجه. ففي كثير من الأحيان قد نبالغ باستهلاكنا للعلاجات التجميلية المكلفة ونهمل العلاج الأهم، وهو شرب المياه بكثرة. يساعد الماء في الحفاظ على الرطوبة المثلى للبشرةمن خلال تقديم المغذيات الأساسية إلى خلايا الجلد.



إذ يعمل الماء على تجديد أنسجة الجلد ويزيد من مرونتها، و هذا يساعد على تأخر ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.



بالتالي يزيد من ليونة البشرة و نعومة الجلد، فشرب كمية كافية من الماء هو أكثر أهمية من وضع الكريمات الموضعية.



شرب ما يكفي من الماء يعالج اضطرابات الجلدوالمقصود هنا الصدفية والتجاعيد والأكزيما ،كما أنه يزيد من معدل الأيض ويحسن الجهاز الهضمي لطرد السموم من الجسم، وهذا بدوره يمنحك بشرة صحية ومتوهجة.



يعمل حمام الماء الدافئ علي الاسترخاءوتهدئة الأعصاب والحد من الأضرار الناجمة عن الإجهاد على الجلد، وذلك من خلال نقع الجسم بأكمله في الماء البارد لمدة 2 إلى 3 دقائق لتجديد نضارة الجلد.



تحذير: يجب عدم الاستغراق طويلا في فترة الاستحمام، لان تعرض الجلد طويل للماء يمكن أن يقلل من نسبة الزيوت الطبيعية فيه.



كماإن رش المياه الباردة على الوجه تعمل على شد المسام وتمنع من حصول انسداد، وهذا ايضا يقلل من ظهور حب الشباب.



تعمل المياه على شد البشرة وحمايتها من الترهلات من خلال ترطيب البشرة وتخليصها من الجفاف.



ملاحظة: على الرجال شرب ما يقارب 3 لتر من المياه يوميا أي ما يعادل 13 كوبا من الماء.



اما النساء فعليهم بشرب ما يقارب 2.2 لتر من المياه يوميا أي ما يعادل 9 أكواب من الماء.



