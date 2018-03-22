أكبر دراسة حول مرضى القلب في مصر

انسامد - 22 مارس / اذار - كشفت نتائج أكبر دراسة طبية في مصر حول مرضى القلب أن من بين كل 100 ألف مصاب بأمراض القلب يموت 500 مريض، ويلعب نمط الحياة دورا هاما في تفاقم مخاطر المرض على الحياة وأعد المعهد القومي للقلب دراسة هي الأولى من نوعها لتقييم طرق العلاج المتبعة مع مرضى القلب والأزمات القلبية، مما يفيد في معرفة حجم مشكلة المريض المصري وتفاصيلها وتحديد عوامل الخطر وكيفية التصدي لها، كما أعلن المعهد عن إطلاق أول قاعدة بيانات لمرضي القلب في البلاد. وأشار أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب بالمعهد الدكتور هاني راجي، أن قاعدة البيانات التي أجريت عليها الدراسة شملت 866 مريضا تم حجزهم بمعهد القلب، واستمرت عامين. وأضاف بحسب صحيفة (أخبار اليوم) أن أهمية الدراسة تكمن في عدم سابقة وجود أرقام محددة لمصر حول أمراض القلب، وخاصة قصور الشريان التاجي الذي يعد من أهم مسببات الوفاة، حيث إن أمراض القلب والأوعية تقتل 48% من المصريين. وقال رئيس جمعية تصلب الشرايين الدكتور أشرف رضا، إن أمراض القلب تصيب المصريين في سن أصغر عشر سنوات من البلاد الأخرى، ونسبة التدخين والسكر بينهم أعلى من معظم الدول الأوربية والأمريكية، محذرا من الإفراط في التدخين وعدم إتباع نمط حياة صحي.



ومن جانبها أوضحت استشاري القلب بالمعهد القومي الدكتورة غادة قزامل، أن الدارسة شملت 74% من الرجال، و 26% من النساء، وأصيب منهم 54,5% بجلطة في القلب، و 45,5 % قصور حاد، وكانت نسبة المدخنين الحاليين 54 % أي 484 مريض من 886 مريض، وهي من أعلى النسب العالمية. وذكر رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب الدكتور سامح شاهين، أن 500 مواطن يتوفون كل عام من بين كل 100 ألف مصاب بأمراض القلب في مصر، مؤكدا أن هذا الرقم 5 أضعاف الرقم العالمي، بالرغم من توافر جميع الإمكانيات والأجهزة الخاصة بالقلب، إلا أنه لا يمكن التصدي لها لنقص الوعي. وأضاف رئيس قسم القلب بطب عين شمس سابقا د.عادل الأتربي، أن التدخين هو السبب الأساسي لأمراض القلب عند الرجال، والسمنة وزيادة الوزن عند النساء، موضحا أن نسبة التدخين بلغت 49% بين الرجال، وفي تزايد دائم ولا تقل رغم أنها تقل في العالم، بسبب الوعي بأضرار السجائر. وأوضح الرئيس السابق للجمعية المصرية لأمراض القلب الدكتور محمد صبحي، أن أمراض القلب أصبحت تصيب المصريين مبكرا 5 سنوات عن متوسط الإصابة وفقا للفئة العمرية، مضيفا أن ذلك يرجع لنمط الحياة السئ خصوصا لدي السيدات، من عدم وجود ثقافة ممارسة الرياضة.



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