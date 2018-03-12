مشاهدة التلفزيون 4 ساعات يومياً تفاقم سرطان القولون

أنسامد - 12 مارس /آذار - حذّرت دراسة فرنسية حديثة من أن مشاهدة التلفزيون لأكثر من 4 ساعات يومياً تعرض الرجال لزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وذلك حسبما ذكر موقع العربية نت.



الدراسة أجراها باحثون من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان في فرنسا، ونشروا نتائجها، السبت، في دورية (British Journal of Cancer) العلمية.



وفقا لدراسات حديثة اجريت نهاية 2016 تعتير مصر من ضمن قائمة أعلى الدول فى معدلات مشاهدة التلفاز حيث تقع في المركز الثالث بمعدل 20.9 ساعة أسبوعيًا، بالإضافة إلى السعودية التي احتلت المركز الحادي عشر من حيث الدول الأكثر مشاهدة للتلفزيون.



وللوصول إلي نتائج الدراسة، راجع فريق البحث، قاعدة بيانات صحية بريطانية، تضم أكثر من 500 ألف رجل وامرأة يقيمون في بريطانيا.



وجمع الفريق معلومات عن عدد الساعات التي قضاها المشاركون في الدراسة أمام التلفزيون والكمبيوتر، إضافة إلى الأنشطة المصاحبة لجلوسهم خلال اليوم.



وراقب الباحثون أيضًا عدد من أصيبوا بسرطان القولون والمستقيم على مدى 6 سنوات من المتابعة، حيث تم تحديد 2391 حالة إصابة بسرطان القولون والمستقيم بين المشاركين.



وبالمقارنة مع الرجال الذين شاهدوا التلفزيون لمدة تصل إلى ساعة واحدة فقط في اليوم، وجد الباحثون أن الرجال الذين شاهدوا التلفزيون لمدة لا تقل عن 4 ساعات يوميًا زاد لديهم خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 35%.



في المقابل، لم يجد الفريق أي صلة بين الوقت الذي يستغرقه النساء في مشاهدة التلفزيون وخطر إصابتهن بسرطان القولون والمستقيم.



