الفوائدالستة لزيت البندق المعززة للبشرة

أنسامد - 8 مارس / آذار - زيت البندق هو السائل المستخرج من ثمرة البندق، يستخدم عادة في العطور والطبخ والعناية بالشعر ويضاف إلى زيوت التدليكوفقا لموقع ويب طب .



يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد في وقاية الجلد من السرطان، وتزيد من جاذبية البشرة.



فوائد زيت البندق على البشرة هناك فوائد عدة يضيفها زيت البندق على البشرة، من ضمنها: 1. لا يسبب تهيج البشرة يعد زيت البندق في معظم الأحيان امن للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد، وهو قابض طبيعي خال من الكحول لا يسبب التهيج على عكس المرطبات الكيميائية الأخرى.



يساعد زيت البندق في تجفيف البشرة الدهنية، تطهير وتقلص المسام، وإزالة البكتيريا.



2. مرطب للبشرة يحتوي زيت البندق على فيتامين E والأحماض الدهنية التي تساعد في ترطيب الطبقة الخارجية من الجلد، وتزيد من مرونتها، كما تخلق حاجزا طبيعيا يمكن بشرتك من الاحتفاظ بالماء ويجنبها الجفاف، ما يمنحك بشرة نضرة.



3. يساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين الكولاجين هو بروتين أساسي لنضارة البشرة، عندما تقل نسبته في الجسم يخسر الوجه أو البشرة مرونته، وتبدأ علامات التقدم في السن بالظهور.



لكن فيتامين E المتوافر في زيت البندق يحفز إنتاجه في الجسم، وذلك عن طريق الحد من الإنزيم الذي يدمر الكولاجين.



4. يقلل من ظهور حب الشباب ينظم زيت البندق إفراز الخلايا الدهنية بالوجه، إذ أن زيادة إنتاجها قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب والبثور.



وللتخلص من حب الشباب، قم بخلط ملعقة كبيرة من بن القهوة، وملعقة سكر، وملعقة صغيرة من زيت البندق، وملعقة أخرى من زيت الزيتون، ثم ضعه على وجهك.



5. يمنع بروز خطوط التجاعيد تساعد الفيتامينات (A,C,E) الموجودة في زيت البندق في التقليل من ظهور الخطوط الدقيقة بالوجه، خاصة تلك التي تظهر حول الفم والعين، وكذلك من الممكن أن تحد الأحماض الدهنية من بروز التجاعيد التي قد تنجم نتيجة للتعرض المستمر إلى أشعة الشمس.



6. يقي البشرة من أضرار أشعة الشمس ضوء الشمس قد يخلق الجذور الحرة، التي تؤدي إلى بروز علامات الشيخوخة في جلدك، وتغير لون البشرة لديك.



لكن فيتامين E يساعد في التخفيف من تلك العلامات، عن طريق تحييد الجذور الحرة وحماية أغشية خلايا البشرة من أضرار أشعة الشمس.



لتقي بشرتك من أشعة الشمس قم بمزج قطرات من زيت البندق مع زيت الأفوكادو وزيت السمسم وزيت الجوز بكميات متساوية، ثم ضع الخليط على وجهك.



خلاصة: يمكنك الحصول على تلك الفوائد كاملة ببساطة بعد دهن قطرات من زيت البندق على بشرتك.



