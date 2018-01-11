أطعمة تعمل على تقوية مناعة جسمك

أنسامد - القاهرة، في 11 يناير - في فصل الشتاء يدخل الطقس في سلسلة من التغيرات فيميل إلى البرودة ثم تشتد البرودة أكثر وتتساقط الأمطار والرياح وبالطبع كلها كفيلة بإصابة الجسم بالفيروسات ونزلات البرد. ومن هنا يحين الوقت للتفكير في طرق مختلفة لتقوية المناعة من أجل مقاومة احتمالية الإصابة بالأنفلونزا وغيرها من أمراض الشتاء المزعجة. إليك في المقال التالي قائمة من أهم الأطعمة التي تساعد على تقوية المناعة، لذا وجب البدء في تناولها بكثافة هذا الشتاء.



البطاطا البطاطا من أفضل الأطعمة الشتوية لتقوية المناعة، كما أنها مفيدة في الحفاظ على مرونة البشرة والجلد. فكري في الأمر هكذا: كلما زادت قوة البشرة، كلما أصبحت عائقا منيعا لدخول البكتيريا والأمراض إلى الجسم! الزبادي يحتوي الزبادي على معادن طبيعية تحارب البكتريا والجراثيم في الأمعاء. وفقا لبعض الدراسات، فإن الإستهلاك اليومي للزبادي يعزز من المناعة الطبيعية لجسم الإنسان. إذا كنت لا تحبين تناول الزبادي الخام، فيمكنك إضافة بعض الفاكهة عليه مثل التوت أو الفراولة أو يمكنك إضافته إلى مشروبات السموثي. فبهذه الطريقة سيصبح تناوله ممتعا وأكثر شهية.



المشروم في المرة القادمة عندما تطلبين البيتزا، تأكدي من أنها مليئة بالمشروم، حيث أنه من أفضل الخضراوات الطبيعية التي تعمل على تعزيز وتقوية مناعة الجسم. إضافة لذلك، فإنه يعمل كالسحر في قتل الفيروسات والبكتريا ومنع الإصابة بنزلات البرد.



التفاح لقد صدقوا عندما قالوا "تفاحة في اليوم تبقي الأطباء بعيدا عنك" فإن التفاح غني بالمواد المضادة للأكسدة ويحارب العديد من الأمراض وله دور كبير في تقوية المناعة. إلى جانب هذا فإن التفاح يعمل على علاج التوتر الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء نقص المناعة.



شوربة الدجاج بالنودلز هل تبحثين عن سبب صحي لتناول شوربة الدجاج بالنودلز؟ حسنا، شوربة الدجاج بالنودلز تمنح الجسم ما يحتاجه من السوائل الطبيعية كما أنها تساعد على علاج نزلات البرد وبالتالي تقوية المناعة، تعرفي كيفية عمل شوربة الدجاج بالخطوات.



الشاي سواء كان الشاي أخضر أو أحمر، فإن تناوله باستمرار يساعد على تقوية المناعة خاصة وأن الشاي غني بالمواد المضدة للأكسدة كما أنه يحفظ الترطيب اللازم في الجسم.



العسل فوائد العسل لا نهائية، ومن ضمنها تقوية المناعة ومحاربة العدوى والبكتريا والفطريات. لتحقيق أقصى استفادة من العسل، تناولي ملعقتين منه يوميا أو اضيفي له قليل من عصير الليمون كدواء طبيعي للوقاية من الأنفلونزا أو تناولي كوب من الماء الدافئ الممزوج بالعسل.



