أول جراحة روبوتية في لبنان والمنطقة

انسامد - 20 ديسمبر / كانون الاول - نجح المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت (AUBMC)، بإجراء أول عملية جراحية روبوتية هي الأولى من نوعها في لبنان والمنطقة من خلال تطبيق تقنية الواقع المعزّز. ساعدت هذه التقنية الجرّاح على استخراج الورم من الكلية والمحافظة عليها في الوقت عينه. يغيّر هذا الإجراء الذي يعتمد على منصة "بروكسيمي" التفاعلية خدمات الرعاية الصحية حول العالم. وقد ترأس الأستاذ المساعد في جراحة المسالك البولية،الجراح الروبوتي في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور ألبر الحاج هذا الإجراء.



ومع ازدياد الحاجة لتسهيل التعاون بين الأطباء الموجودين في أماكن مختلفة من العالم، أتت منصة الجراحة بتقنية الواقع المعزَّز لمساعدتهم في الاستفادة من توجيهات ودعم بعضهم البعض عبر نقلهم افتراضياً إلى غرفة العمليات. فأثناء القيام بعملية الكلوة مثلاً، تعاون الدكتور الحاج مع الأستاذ المساعد في قسم الأشعة التداخلية، الدكتور فادي مرعي في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت مما أتاح له مراقبة الإجراء الجراحي ومشاركة خبرته وفقاً لمجريات العملية أثناء وجوده في مكتبه. وحول الموضوع، رأى الدكتور الحاج انه "أثبتت "بروكسيمي" كفاءتها كأداة تتيح التعاون بين الأطباء الموجودين في أماكن مختلفة. كما ستمكّن هذه التقنية المتميزة الجسم الطبي من إجراء عمليات جراحية روبوتية أكثر تعقيداً في المستقبل"، مضيفاً "تسهّل منصة "بروكسيمي" التشاور أثناء الجراحة عبر تقديم المساعدة الإفتراضية من طريق التدريب العملي والفيديو التوضيحي. فهي تتيح فرصة الإستفادة من الدعم والتوجيهات اللازمة من الجراحين والفرق الطبّية الأخرى من بعد وفي وقت قصير".



و اضاف ان الروبوت "ستار" يحقق تقدماً في الجراحة الدقيقة للأنسجة الرخوةواشار الحاج الى انه "تشهد غرف العمليات ازدحاماً متزايداً يحول دون استضافة الطلاّب والمتدرّبين. توفّر منصة "بروكسيمي" بتقنية الواقع المعزّز مقاربة تفاعلية مما يتيح إمكانية التعليم والتدريب التطبيقي في إجراء عمليات الجراحة الروبوتية وضمن مدة زمنية قصيرة لشريحة واسعة من الجراحين وطلاب الطب". من جهتها، رأت مؤسّسة منصة "بروكسيمي" الدكتورة نادين حشاش حرام انه "تعمل منصة "بروكسيمي"مع كل الأجهزة، وتالياً يمكن إضافتها لأي جهاز طبي ولكل المعدات. ونستطيع اليوم بفضلها تطوير تعاون الأطباء مع بعضهم البعض في جميع أنحاء العالم، وتدريبهم، وتطويرهم، وتسهيل تبادل خبراتهم بغض النظر عن نوع العملية الجراحية والجهاز أو التقنية المستخدمة". تجدر الإشارة إلى أن الجراحة الروبوتية هي تقنية تتيح إجراء العمليات الكبيرة عبر إحداث ثقب صغير في الجسم من دون الحاجة لشق كبير مثل الجراحة المفتوحة. ونتيجتها التماثل للشفاء بسرعة أكبر، وفقدان كمية أقل من الدم، واحتمالية حدوث تعقيدات أقل مقارنة بالنهج التقليدي. وتستخدم الجراحة الروبوتية في جراحة المسالك البولية، وعلاج سرطان البروستات والكلى والمثانة، كما تعتمد لترميم المسالك البولية. علماً أنه في السنة الماضية، ترأس الدكتور غسان أبو سيتا، رئيس قسم الجراحة التجميلية في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، عملية جراحية هي الأولى من نوعها التي تعتمد على تقنية الواقع المعزّز التي ساعدت الجرّاح في غزّة على إعادة ترميم يد طفل يعاني من خلل منذ الولادة. وكانت تلك المرة الأولى في لبنان والشرق الأوسط التي تجرى فيها هذه العملية عبر منصة "بروكسيمي" التفاعلية.



