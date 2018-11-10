ماسك الخميرة: بشرة مذهلة بخطوات بسيطة

أنسامد - 10 نوفمبر /تشرين الثاني/ - تكتسب الخميرة أهمية كبيرة في علاج المشاكل الجلدية مثل حب الشباب، والدمامل، والتهاب الجلد، لذلك يمكن استخدامها كماسك رائع للبشرة، تعرف على طريقة إعداده، وفوائده المختلفة.



تحتوي الخميرة بشكل أساسي على البروتين والأحماض الأمينية، بالإضافة إلى المعادن والفيتامينات، التي يمكن أن تكون مفيدة جدًا للجسم وللبشرة.



من المعروف أن وصفات أقنعة الخميرة عديدة، ولها تأثيرات مختلفة حسب نوع البشرة، إليك بعض أنواع الأقنعة التي تعطيك أفضل النتائج.



1- قناع الخميرة المجدد للوجه يساعد هذا الماسك على تجديد واستعادة مرونة خلايا البشرة.



يتم إعداد القناع المتجدد بالطريقة التالية: استخدم 50 غم من الخميرة الطازجة ضع القليل من الماء الدافئ على الخميرة قم بإضافة القليل من الدقيق على الخليط لصنع كتلة مثل القشدة السميكة غطي الوعاء بمنشفة، وقم بوضعه في مكان مظلم ودافئ لمدة 24 ساعة قم بدهن الخليط على منطقة الوجه والرقبة بكمية كافية لمدة 20 دقيقة اغسل القناع، وكرر استخدامه مرتين في الأسبوع.



2 - قناع الخميرة للبشرة الدهنية يعد هذا القناع مناسبًا للبشرة الدهنية، حيث أنه يزيل حب الشباب والطفح الجلدي.



