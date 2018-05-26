لغز طلاء أظافر العروس دوقة ساسكس

أنسامد - 26 مايو/آيار - كتبت مجلة "فوج" في نسختها الإنجليزية مقالا إستقصائيا لحل لغز طلاء أظافر العروس ميجان ماركل دوقة ساسكس الذي حير الجميع وأثار التساؤلات حول لونه وماركته ونوعه.



فقالت أنه عندما وصلت ميجان ماركل إلى كنيسة القديس جورج، كانت كل العيون تفحص فستانها وشعرها ومكياجها، ولكن الأمر هنا يتعلق بأظافرها، حيث إنها واحدة من التفاصيل القليلة التي لم يتم تأكيدها حيث كان طلاء أضافر العروس أكثر صلابة وغموضا يميل للون "النيود" أو اللون "اللحمي".



وقد قالت امانثا سويت، مؤسسة شركة مستحضرات التجميل الإنجليزية Sweet Squared التي توزع حصريا طلاء أظافر CND Shellac: "نحن نعتقد أن العروس كانت تضع طلاء أظافر CND Shellac ولكننا لا نستطيع أن نؤكد ذلك حيث يبدو اللون تماما مثل Cake Pop (كيك بوب) وأشارت أن لون العروس يمكن أن يشبه لون طلاء الأظافر "النيود" اللحمي الذي كانت تضعه فيكتوريا بيكام. وقالت "لكننا نعتقد أنه Cake Pop (كيك بوب)! لا شيء مؤكد".



وأضافت مازحة "لكني أعرف جيدا ما هو لون طلاء الأضافر الذي سأطلبه في موعدي المقبل لتقليم أظافري"