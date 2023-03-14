مرتزقة الفاجنر وراء الزيادة ة الهائلة للمهاجرين في إيطاليا

(أنسامد) - مارس 14 - روما - قال وزيري الدفاع والخارجية الايطاليين جويدو كروزيتو وأنطونيو تاياني إن طفرة المهاجرين الحالية التي تضرب إيطاليا أكثر من البلدان الأخرى ترجع إلى ضغوط نشاط مرتزقة فاجنر - الذين يتقاضون رواتبهم من روسيا - في إفريقيا.



وأضاف كروزيتو إن الزيادة في مغادرة المهاجرين من إفريقيا ترجع جزئيا على الأقل إلى الاستراتيجية التي تستخدمها مجموعة فاجنر في عدد من البلدان الأفريقية.



وتابع "يبدو لي أنه يمكننا التأكيد الآن إن الزيادة الهائلة في ظاهرة الهجرة من السواحل الأفريقية هي أيضا، إلى حد لا يستهان به، جزءا من استراتيجية واضحة للحرب الهجينة التي قامت بها فرقة فاجنر المرتزقة التي تتقاضي رواتب من روسيا، وتنفذها مستخدمة ثقلها الكبير في بعض البلدان الأفريقية "..



من جهته، قال تاياني عقب محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس: إن الوزير أكد "قلقه" من حقيقة أن "العديد من المهاجرين يأتون من مناطق تسيطر عليها مجموعة فاجنر في محاولة لدفع المهاجرين نحو إيطاليا ".



وتابع تاياني: "لا يمكن أن تكون قضية الهجرة قضية إيطاليا فقط. لقد وجدت تفهما كبيرا لما يحدث في إيطاليا فيما يتعلق بالهجرة من جانب نتنياهو".



و من جانبه، تابع كروزيتو قائلا: "ينبغي على الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والغرب أن يفهموا الآن أن الجبهة الأوروبية الجنوبية تزداد خطورتها كل يوم.. عليهم أيضا أن يدركوا أن الهجرة غير المنضبطة والمستمرة، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، أصبحت وسيلة لضرب الدول الأكثر تعرضا للخطر، وفي مقدمتها إيطاليا، وخياراتها الجيوستراتيجية واضحة وحادة ".



وأضاف أن التحالف الأطلسي" سيقوي إذا شاركنا المشاكل التي تنشأ عن الخيارات الجماعية، لكنه يواجه خطر الانهيار إذا كانت الدول الأكثر تعرضا للانتقام بمختلف أنواعه (مثل فتح "صنابير" الهجرة من قبل بعض الدول) ستترك وحدها". (أنسامد).





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