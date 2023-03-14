مرتزقة الفاجنر وراء الزيادة ة الهائلة للمهاجرين في إيطاليا

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. مرتزقة الفاجنر وراء الزيادة ة الهائلة للمهاجرين في إيطاليا

مرتزقة الفاجنر وراء الزيادة ة الهائلة للمهاجرين في إيطاليا

Redazione ANSA
(أنسامد) - مارس 14 - روما - قال وزيري الدفاع والخارجية الايطاليين جويدو كروزيتو وأنطونيو تاياني إن طفرة المهاجرين الحالية التي تضرب إيطاليا أكثر من البلدان الأخرى ترجع إلى ضغوط نشاط مرتزقة فاجنر - الذين يتقاضون رواتبهم من روسيا - في إفريقيا.

وأضاف كروزيتو إن الزيادة في مغادرة المهاجرين من إفريقيا ترجع جزئيا على الأقل إلى الاستراتيجية التي تستخدمها مجموعة فاجنر في عدد من البلدان الأفريقية.

وتابع "يبدو لي أنه يمكننا التأكيد الآن إن الزيادة الهائلة في ظاهرة الهجرة من السواحل الأفريقية هي أيضا، إلى حد لا يستهان به، جزءا من استراتيجية واضحة للحرب الهجينة التي قامت بها فرقة فاجنر المرتزقة التي تتقاضي رواتب من روسيا، وتنفذها مستخدمة ثقلها الكبير في بعض البلدان الأفريقية "..

من جهته، قال تاياني عقب محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس: إن الوزير أكد "قلقه" من حقيقة أن "العديد من المهاجرين يأتون من مناطق تسيطر عليها مجموعة فاجنر في محاولة لدفع المهاجرين نحو إيطاليا ".

وتابع تاياني: "لا يمكن أن تكون قضية الهجرة قضية إيطاليا فقط. لقد وجدت تفهما كبيرا لما يحدث في إيطاليا فيما يتعلق بالهجرة من جانب نتنياهو".

و من جانبه، تابع كروزيتو قائلا: "ينبغي على الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والغرب أن يفهموا الآن أن الجبهة الأوروبية الجنوبية تزداد خطورتها كل يوم.. عليهم أيضا أن يدركوا أن الهجرة غير المنضبطة والمستمرة، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، أصبحت وسيلة لضرب الدول الأكثر تعرضا للخطر، وفي مقدمتها إيطاليا، وخياراتها الجيوستراتيجية واضحة وحادة ".

وأضاف أن التحالف الأطلسي" سيقوي إذا شاركنا المشاكل التي تنشأ عن الخيارات الجماعية، لكنه يواجه خطر الانهيار إذا كانت الدول الأكثر تعرضا للانتقام بمختلف أنواعه (مثل فتح "صنابير" الهجرة من قبل بعض الدول) ستترك وحدها". (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط