بيانتيدوزي:على أوروبا منع اللاجئين من اللجوء لمهربي البشر

(أنسامد) - مارس 1 - روما - قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي يوم إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تبني سياسات لمنع اللاجئين من اللجوء إلى مهربي بالبشر بعد كارثة قارب المهاجرين الذي تحطمالاحد الماضي قبالة كالابريا ومات فيه عشرات الناس.



وتابع في جلسة استماع برلمانية "هذه المأساة تؤلمنا بعمق وتدعو ضميرنا إلى التصرف لوقف مثل هذه المعابر الخطرة وإيجاد حلول ملموسة على قضية الهجرة" .



وأردف "من الواضح أن هذا يمكن القيام به فقط من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل الاتحاد الأوروبي والتآزر القوي مع بلدان العبور".



واكد "يجب أن نمنع أولئك الفارين من الحروب من أن يلقوا بأنفسهم إلى المتاجرين بالبشر عديمي الضمير وطالب يسياسات مسؤولة من قبل الاتحاد الأوروبي من أجل للتضامن".



وأشار الوزير إلي أن المرسوم الجديد للحكومة الذي ينظم أنشطة سفن البحث والإنقاذ من قبل المنظمات غير الحكومية لا علاقة له بالكارثة.



بموجب المرسوم، يجب على السفن التي تديرها المنظمات غير الحكومية أن تطلب على الفور من السلطات الايطالية تعيين ميناء آمن بعد القيام بعملية إنقاذ، بدلا من البقاء في البحر لمساعدة الآخرين.



وبدأت الحكومة أيضا في تخصيص موانئ السلامة لسفن المنظمات غير الحكومية التي تقع على بعد مسافة من موقعها بعد القيام بالإنقاذ.



وأوضح بيانتيدوزي"لا يهدف المرسوم بأية طريقة إلي إعاقة عمليات الإنقاذ، ولكن لجعلها تتم بطريقة تتناسب مع القانون الدولي".



وإستطرد "أكرر أن التدابير الجديدة لا تفرض أي حظرعلى عمليات الإنقاذ". (أنسامد).



