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ماتاريلا:العدوان الروسي لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية
    (أنسامد) - فبراير 25 - روما - صرح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، أمس الجمعة، إن حرب روسيا العدوانية على أوكرانيا شيء لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية.

    وقال ماتاريلا، في خطاب خلال مراسم تقديم أوسمة الجمهورية، في الذكرى الأولى لغزو موسكو لأوكرانيا : اليوم هو يوم خاص لأنه يصادف نهاية عام طويل من الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا.

    وأكد أن أوروبا لم تشهد حربًا لاحتلال الأراضي أو ضمها منذ الأحداث المأساوية للحرب العالمية الثانية، منوها أن السلام يعيش في مشاعر الناس وأن "السلام لا يتم فقط من خلال الاتفاقات بين الدول ولكن أيضا من خلال مشاعر الشعوب". (أنسامد).

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