وزير الخارجية الإيطالي:سنزود أوكرانيا بأنظمة الدفاع الصاروخي

(أنسامد) - فبراير 21 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده تعتزم إرسال أنظمة الدفاع الصاروخي المضادة للطائرات "سامب-تي" إلى أوكرانيا في غضون أسابيع.



وأضاف تاياني - على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل : "نحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا حتى لا تكون هناك هزيمة لأوكرانيا، ولكن يمكن أن يكون هناك دفاع عن أراضي هذا البلد، ومن ثم التوصل إلى اتفاق سلام".



وتابع الوزير الإيطالي : "أوكرانيا بلد صديق... أريد أن أعطي رسالة واضحة، سيقوم رئيس المجلس بإرسالها إلى زيلينسكي، نريد أن نكون الأوائل في إعادة الإعمار".



وأضاف "نرسل معدات دفاع جوي مع فرنسا وأعتقد أنه في الأسابيع المقبلة سننتهي من إرسال "سامب-تي" (أنسامد).



