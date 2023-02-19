رد فعل غاضب من حزب فورتسا إيطاليا بعد إلغاء فاعلية

(أنسامد) - فبراير 19 - روما - قال رئيس حزب الشعب الأوروبي (EPP) مانفريد ويبر، أول أمس الجمعة، إن جماعة يمين الوسط ألغت حدثا كان مقررا عقده في نابولي هذا العام احتجاجا على تصريحات سيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب فورتسا إيطاليا (FI) التي انتقد فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وقد أثار القرار رد فعل غاضب من حزب فورتسا إيطاليا (FI). وقال ويبر عبر تويتر "عقب تصريحات سيلفيو برلسكوني بشأن أوكرانيا، قررنا إلغاء فاعليتنا في نابولي، فدعم أوكرانيا ليس اختياريا".



وفي حديثه يوم الأحد الماضي، قال برلسكوني إنه "لن يلتقي أبدا" بزيلينسكي كما فعلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع الماضي، مضيفا أن لديه وجهة نظر "سلبية للغاية" تجاه سلوك زيلينسكي ويعتقد أن موسكو قد تم استفزازها لغزو جارتها.



وقد رفض حزب الشعب الأوروبي(EPP)، الذي ينتمي إليه حزب فورتسا إيطاليا (FI)، هذه التصريحات علانية يوم الثلاثاء. (أنسامد).



