إيني تتعاون مع PBF الأمريكية لإقامة معمل تكرير حيوي

(أنسامد) - فبراير 17 - روما - توصلت مجموعة إيني الإيطالية وشركة " PBF energy" الأمريكية لاتفاق إنشاء مشروع مشترك مملوك بنسبة 50% لمعمل تكرير حيوي في منطقة مصفاة تشالميت في لويزيانا، بالولايات المتحدة الأمريكية.



وتم الإعلان عن هذه الشراكة في بيان صحفي للشركة الأمريكية، وشركة Eni Sustainable Mobility التابعة لمجموعة إيني.



ووفقا للبيان، ستشارك الشركة الإيطالية بمبلغ 835 مليون دولار، بالإضافة إلى ما يصل إلى 50 مليون إضافية بناءا على إمكانية تحقيق أهداف المشروع.



كما ستساهم شركة إيني بخبرتها في مجال التكرير الحيوي، في حين ستعمل الشركة الأمريكية على جلب الخبرة والأصول الصناعية الأمريكية، وستستمر في قيادة بناء المشروع وتشغيل معمل التكرير الحيوي بمجرد اكتمال البناء.



ومن المقرر أن يتم تشغيل معمل التكرير الحيوي في الربع الأول من عام 2023، مع هدف الوصول إلى كمية معالجة تبلغ 1.1 مليون طن في السنة.



وستنتج المصفاة بشكل أساسي زيت أتش في أو ديزل، وهو زيت نباتي معالج بالهيدروجين، والمعروف باسم الديزل المتجدد، بمعدل 306 مليون جالون سنويا.



وستستخدم المصفاة تقنية "أيكو فايننج"، التي تطورها شركة إيني بالتعاون مع شركة هونيويل يو أو بي. (أنسامد).



